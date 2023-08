Los Emmy 2023 ya tienen nueva fecha tras su aplazamiento

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Los Premios Emmy 2023 ya tienen fecha tras el aplazamiento de la gala provocado por la huelga de actores y guionistas. Previstos en un principio para septiembre, la celebración de los Primetime Emmys finalmente tendrá lugar el 15 de enero de 2024, mientras que la entrega de los Creative Arts Emmy Awards será los días 6 y 7 del mismo mes. Unas fechas que coinciden en plena temporada de premios cinematográficos cerca de las ceremonias de entrega de otros galardones como los Globos de Oro o los Critics Choice Awards.

La gala que reconoce lo mejor del año en la ficción televisiva estadounidense será emitida en el país norteamericano por el canal Fox a partir de las 20:00 horas de la tarde (horario de la Costa Este de EEUU), 02:00 de la mañana hora española.

Los días 6 y 7 de enero, se entregarán los Creative Arts Emmy Awards, que reconocen categorías técnicas y creativas, coincidiendo la segunda noche con la celebración de la gala de los Globos de Oro 2024.

La ceremonia de los Primetime Emmy tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles el 15 de enero, un día después de los Critics Choice Awards, que se celebrarán el domingo 14 de enero. Las favoritas de esta edición son Succession, que opta a 27 premios, The Last of Us, que cuenta con 24 nominaciones, The White Lotus, que acumula 23 candidaturas, y Ted Lasso, que logró 21 nominaciones.

Los nominados a los Emmy 2023 fueron anunciados el pasado 12 de julio, tan solo dos días antes que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) comenzara oficialmente su huelga, uniéndose a la de guionistas, los cuales llevan manifestándose desde principios de mayo.

Desde que el pasado 2 de mayo el Sindicato de Guionistas (WGA) anunció que se iban a la huelga, han sido varias las ceremonias de premios que han visto alterado su calendario en este 2023. Los Premios Peabody fueron cancelados el pasado mes de junio y los Tony tuvieron que realizar cambios significativos de última hora para poder celebrarse.