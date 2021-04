El hijo de Negan es un zombie en la temporada 11 de The Walking Dead

Jeffrey Dean Morgan (Negan) publica la primera imagen de su hijo en The Walking Dead

Jeffrey Dean Morgan (Negan) publica la primera imagen de su hijo en The Walking Dead - AMC

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Jeffrey Dean Morgan ha compartido planos con su mujer, Hilarie Burton, en la temporada 10 de The Walking Dead. La serie ha fichado a otro miembro de la familia Morgan-Burton, ya que el hijo de la pareja aparecerá en la ficción interpretando a un zombie.

El protagonista compartió en Instagram una foto de Gus Morgan, que tiene 11 años, caracterizado como un caminante. "Mi hijo. Solo un vistazo. Como padre, tengo que decir que sería difícil recordar un momento en el que haya estado más orgulloso de este chico. Estoy ansioso de que todos le veáis en acción", escribió.

Morgan reveló que su hijo aparecería en la última temporada de The Walking Dead en una reciente entrevista en The Late Late Show with James Corden, asegurando que el niño dará vida a un caminante en la primera parte de la temporada 11. "Se ha hecho una prueba de coronavirus para poder estar en el set y todo eso. Está muy emocionado", dijo el intérprete.

"Acabo de recordar hoy que la última vez que nos maquillamos de zombies hace unos años él se miró al espejo y se desmayó, así que espero que no se desmaye esta vez porque el maquillaje será detallado y genial, pero está muy emocionado", agregó.

Gus seguirá los pasos de su madre, que interpretó a Lucille, esposa de Negan, en el episodio Here's Negan. Se espera que la actriz también aparezca puntualmente en la undécima y última temporada de la ficción, que se estrenará en 2022. "Su madre se convirtió en caminante y ahora él será un caminante. Se ha convertido en un pequeño negocio familiar", bromeó Morgan al respecto en el programa de Conan O'Brien.