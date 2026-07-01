Las hijas de la criada, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, llegará a Antena 3 en septiembre - ATRESMEDIA

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Tras su estreno en atresplayer, Las hijas de la criada, serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, llegará a Antena 3 en septiembre. La ficción protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández llega a la televisión en abierto tras triunfar en la plataforma de Atresmedia donde se convirtió en su mejor lanzamiento en los últimos tres años.

La adaptación de la novela que ganó el Premio Planeta 2023 ofrece un retrato de época enmarcado entre Galicia y Cuba a través de temas como los amores prohibidos, traiciones o la lucha de clases. Las hijas de la criada cuenta con 8 capítulos grabados en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

"Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas", reza la sinópsis oficial de la serie.

Estrenada en Atresplayer en noviembre del año pasado, la serie cuenta con los ya mencionados Sánchez (Oasis), Baró (Las chicas del cable) y Hernández (La caza. Irati), como protagonistas. El reparto de Las hijas de la criada se completa con Martina Cariddi (Élite), Judith Fernández (Acacias 38), Álex Villazán (Alma), Tomy Aguilera (Sánchez (Oasis), Álex Gadea (Nena), entre otros.

Además, la ficción de Atresmedia cuenta con Menna Fité y Alejo Flah como directores y con Sonia Martínez como productora ejecutiva.

ADAPTACIÓN DEL PREMIO PLANETA 2023

Las hijas de la criada está basada en la novela hómonima de la periodista Sonsoles Ónega, que pretende sumergir al lector en un relato histórico repleto de intrigas, deslealtad y pasiones ocultas. Una novela sobre una saga familiar que creó un imperio marítimo casi desde la nada.

Con la consecución del Premio Planeta 2023, 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de copias vendidas, Las hijas de la criada fue el título literario más vendido del año 2023.