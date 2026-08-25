Los hermanos Scott, el célebre dúo de reformas, regresan a AMC con La casa más top

Los hermanos Scott, el célebre dúo de las reformas, regresan a AMC con La casa más top - CONTACTO

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

La casa más top, una nueva producción de los conocidos hermanos Scott, aterriza en AMC Living el próximo martes 1 de septiembre, a las 17:30 horas. En esta ocasión, las míticas renovaciones por las que el dúo alcanzó la fama, con La casa de mis sueños, pasan a un segundo plano para dar protagonismo a la decoración.

En el programa, tres familias tendrán que enfrentarse en una competición en la que se verá quién tiene mejor gusto para decorar su hogar. Para decidir quien es el ganador de La casa más top, los participantes abren las puertas de sus casas a un grupo de vecinos que deben ser francos y juzgar los personalizados interiores.

Así, con diseños que generarán opiniones contradictorias, los propietarios se someterán a una evaluación que valorará tanto el impacto como la creatividad del espacio.

A través de sus 20 episodios de 30 minutos, La casa más top pretende mostrar al espectador hogares especialmente singulares mediante una competición. Además, las valoraciones directas de los vecinos no serán lo único a tener en cuenta, pues los competidores también serán juzgados bajo el análisis experto de un agente inmobiliario, cuya opinión será clave para la clasificación final.

LOS HERMANOS SCOTT: UNA TRAYECTORIA CONSOLIDADA

Este programa no es más que la última propuesta del dúo de hermanos, que comenzó su consolidada trayectoria televisiva en 2011 con La casa de mis sueños. Programa en el que los gemelos ayudan a parejas a encontrar, comprar y renovar casas de segunda mano para poder hallar, tal como dice su título, la casa de sus sueños.

Gracias al tremendo éxito cosechado en todo el mundo, los canadienses continuaron ampliando su impecable imperio mediático con programas como Hermanos a la obra: un hogar para siempre, Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity o Hermanos a la obra: amo mi hogar.