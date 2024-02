Helen Hunt, Christopher Lloyd o Christina Hendricks, entre los nuevos fichajes de la temporada 3 de Hacks

MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque todavía no tiene fecha de estreno, la tercera temporada de Hacks contará con un buen puñado de caras nuevas. HBO Max ha revelado seis nuevas incorporaciones que se unen al elenco de la ficción creada y dirigida por los ganadores del Emmy Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky.

La exitosa serie de comedia ganadora de un Emmy ha incorporado al elenco a Helen Hunt (Punto ciego, Loco por ti, Twister, Mejor... imposible), Christina Hendricks (The Buccaneers: aristócratas por amor, Chicas buenas, Mad Men, Drive), Christopher Lloyd (Regreso al futuro, The bar de las grandes esperanzas, ¿Quien engañó a Roger Rabbit?), Dan Bucatinsky (Air, Scandal, The Comeback), George Wallace (Borrón y cuenta nueva), Tony Goldwyn (Oppenheimer, Ley y orden).

"Un año después de su separación, Deborah Vance está en la cresta de la ola por el éxito de su especial de monólogos, mientras que Ava busca nuevas oportunidades en Los Ángeles", reza la sinopsis oficial de los nuevos capítulos de Hacks.

Además de Jean Smart como Deborah Vance, la legendaria cómica de Las Vegas, y Hannah Einbinder como Ava, una joven escritora de 25 años, la tercera temporada de Hacks traerá de vuelta a Carl Clemons-Hopkins como Marcus, Jane Adams como Nina, Christopher McDonald como Marty, Kaitlin Olson como DJ, Paul W. Downs como Jimmy, Poppy Liu como Kiki, Rose Abdoo como Josefina, Mark Indelicato como Damien, Angela E. Gibbs como la madre de Marcus, Luenell como la señora Loretta, Johnny Sibilly como Wilson, Joe Mande como Ray, Ally Maki como Taylor y Lorenza Izzo como Ruby, entre otros.