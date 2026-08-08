HBO Max prepara un documental sobre Las chicas Gilmore con escenas inéditas de la serie

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MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Las chicas Gilmore, la aclamada serie creada por Amy Sherman-Palladino que contó con siete temporadas entre 2000 2007, contará con un documental. El proyecto, que ya se encuentra en fase de producción, se estrenará en HBO Max y contará con material inédito de la serie y la participación de la protagonista, Lauren Graham, quien interpretó a Lorelai Gilmore.

El documental, aún sin título, está narrado desde la perspectiva de la creadora de la serie, Sherman-Palladino, junto a su esposo y productor ejecutivo, Daniel Palladino. La producción promete sumergir de nuevo a los espectadores en el universo de Stars Hollow, la pequeña localidad de Connecticut, donde se desarrollaba la serie, para seguir la evolución, temporada tras temporada, de las aventuras de la joven Rory Gilmore y su madre Lorelai.

"El documental revela cómo la serie superó todas las expectativas para convertirse en un fenómeno intergeneracional, desentrañando la singular química entre los creadores, el elenco, el equipo técnico y los colaboradores. La producción incluye tomas descartadas nunca antes vistas, imágenes del detrás de cámaras y páginas del guion", adelanta la sinopsis del proyecto que estará dirigido por Bonni Cohen.

Las chicas Gilmore contó con 153 episodios emitidos entre el año 2000 y el año 2007. Junto con Graham, el reparto de la serie incluía a Alexis Bledel como Rory Gilmore, la hija de Lorelai, así como a Melissa McCarthy, Keiko Agena, Yanic Truesdale, Scott Patterson, Kelly Bishop, Edward Herrmann, Liza Weil, Jared Padalecki, Milo Ventimiglia, Sean Gunn, Chris Eigeman y Matt Czuchry.

En 2016 la serie regresó con Las 4 estaciones de las chicas Gilmore, una miniserie de 4 episodios ambientada diez años después de la serie original.