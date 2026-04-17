HBO Max explorará la cara más violenta del fútbol en Ultras, su nueva docuserie - HBO MAX

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Ultras, la nueva serie documental de HBO Max, llegará a la plataforma el próximo mes de junio. La producción, que ha presentado su primer adelanto, se adentra en el fenómeno hooligan en el fútbol español y analizando su origen y evolución.

Tal y como confirma el avance, en sus tres capítulos de 45 minutos, la docuserie analiza algunas de las tragedias causadas por grupos radicales: desde el asesinato de Frèderic Rouquier o Aitor Zabaleta hasta el conocido Caso Jimmy.

La producción trata de ofrecer un relato documentado del origen y evolución del fenómeno ultra a pesar de los esfuerzos de las instituciones españolas por erradicarla. A partir de imágenes de archivo y testimonios de antiguos miembros de grupos ultras, la serie ofrece una visión desde dentro del lado más violento del fútbol. También cuenta con las experiencias de periodistas, presidentes de clubes, instituciones, miembros de la Policía y víctimas reales.

"Esta serie documental está a caballo entre la radiografía sociológica y el true crime que explora el lado más oscuro del fútbol en España. El auge, caída y resurgimiento del fenómeno ultra se narra a través de testimonios de antiguos miembros de estos grupos, a los que se suman policías, periodistas y expertos que lo vivieron en primera línea.

Sus relatos, las reconstrucciones de cada caso y el archivo inédito de las investigaciones y de las distintas décadas conforman un retrato crudo y honesto del fanatismo y la violencia más allá del estadio de fútbol", reza la sinopsis oficial de Ultras.

LOS EPISODIOS MÁS OSCUROS DEL FÚTBOL ESPAÑOL

En cada capítulo, Ultras disecciona sucesos trágicos perpetrados por miembros de grupos violentos radicales en el fútbol español como el asesinato del aficionado del RCD Espanyol Frèderic Rouquier o el conocido como Caso Jimmy.

Ultras analiza, entre otros, el caso de Aitor Zabaleta, considerado uno de los episodios más oscuros en la historia del fútbol español. Este trágico suceso, ocurrido hace casi tres décadas, tuvo como protagonistas a las hinchadas de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

En diciembre de 1998, Zabaleta, aficionado de la Real Sociedad, fue asesinado en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón en Madrid a manos de hinchas radicales del Atleti antes del partido de Europa League de la UEFA que disputaron ambos equipos. Este crimen conmocionó a toda la sociedad, marcando un antes y un después en el rol que los grupos ultras jugaban en el fútbol.