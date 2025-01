MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

El Juego del Calamar 2 regresó el pasado mes de diciembre a Netflix con su segunda temporada de 7 episodios. Además de varios agujeros de guion que no han pasado desapercibidos entre los fans, esta entrega también incluye un enorme gazapo en su capítulo final.

En el episodio, Gi-hun y sus aliados roban sus armas a los soldados y se enfrentan a ellos. Tal como se puede apreciar en un clip compartido en X por un usuario, durante el tiroteo se puede ver brevemente a un cámara de la producción, justo cuando la jugadora 120, Hyun-ju, le dispara a un guardia.

El error aparece a los 22 minutos y 39 segundos del episodio 7. "Alguien va a ser despedido del equipo de El Juego del Calamar después de que uno de los cámaras se vea en el fondo a mitad del episodio", escribió el internauta.

"Se dieron prisa con el lanzamiento para que saliera antes de 2025. Hay un artículo sobre eso en algún lado, pero nada sobre esto. Ocurrió en la edición, así que es culpa de ellos, no de los cámaras", apuntó un usuario como la posible causa de este error.

"¿Cómo una empresa tan grande no se da cuenta de esto?", se preguntó otro espectador. También hubo quien comparó la serie con Juego de tronos y recordó un comentado gazapo de la serie de HBO, cuando se pudo ver en pantalla un vaso de café de Starbucks.

The Last of Us también incluyó un error muy similar al de El Juego del Calamar, ya que en unos de sus episodios se podía ver a varios miembros del equipo de la ficción. En estos casos, lo habitual es que la plataforma de streaming edite digitalmente el capítulo para eliminar el gazapo y resuba el episodio.