Grandes noticias para la temporada 2 de Shogun tras su éxito en los Globos de Oro

El año pasado, Shogun arrasó en los Emmy con 18 premios, incluidos los de mejor actor, mejor actriz y mejor serie dramática, batiendo un récord como la serie que más Emmy se llevó en un solo año. Los reconocimientos para la ficción siguen llegando, ya que también se ha hecho con cuatro Globos de Oro: mejor serie de drama, mejor actor, mejor actriz y mejor actor de reparto. Tras su éxito en la gala, han salido a la luz novedades sobre su esperada temporada 2.

Durante su encuentro con la prensa tras los Globos de Oro, los creadores de la serie, Rachel Kondo y Justin Marks, confirmaron cuándo comenzarán a trabajar en la temporada 2. "La temporada 2 está en marcha, seguimos intentándolo, no nos hemos rendido", reveló Kondo. "Estamos a unas seis semanas de terminar el trabajo de la sala de guionistas", apuntó Marks. Por el momento no se ha fijado una fecha de lanzamiento para los próximos episodios.

Aunque Shogun se concibió como una miniserie, tuvo tanto éxito que renovó por dos temporadas más. La ficción está basada en la novela de 1975 de James Clavell, y todo el material original ya se adaptó en la primera entrega. Con la segunda temporada en marcha, el equipo de Shogun tendrá que continuar la trama por su cuenta, basándose en los hechos históricos, o quizás adaptar alguno de los otros libros de Clavell.

"Hemos estado hablando con uno de nuestros asesores históricos y le pedimos que nos contara un poco más sobre William Adams y Tokugawa Ieyasu, y sobre algunos personajes nuevos y algunas cosas nuevas que van a suceder", declaró Marks a Variety.

"Ahí es cuando realmente tienes la historia de tu lado, lo que no tienes de tu lado es un maravilloso libro para seguir adelante. No hay caminos hacia donde vamos... Sabemos cómo termina todo esto en el momento final", declaró respecto a la segunda temporada del drama ambientado en el Japón feudal que aún no ha anunciado su fecha de lanzamiento.