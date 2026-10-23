Archivo - Gnomos, la comedia de terror protagonizada por Asa Butterfield, llega a AMC+ y Planet Horror - AMC - Archivo

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Gnomos, la serie protagonizada por Asa Butterfield (Sex Education), se estrena este lunes 26 de octubre en AMC+ y Planet Horror. Ambientada en el pueblo de Nompton, la ficción sigue una inofensiva celebración local que se transforma en una auténtica pesadilla sangrienta al cobrar vida estas figuras de jardín. Más adelante, esta producción se podrá ver en DARK, el canal de televisión especializado en terror de AMC Global Media.

"Butterfield interpreta al sargento Arnold Kipps, cuya tranquila vida se ve alterada por el regreso de su exnovia y antigua compañera de trabajo, Ellie McKay, que vuelve a Nompton con la intención de cerrar la comisaría. Su llegada coincide con los preparativos de la primera edición del Gnome-a-Palooza, un festival durante el que una antigua fuerza maligna despierta y da vida a los gnomos de jardín del pueblo, convirtiéndolos en un ejército tan inesperado como letal.

Ante este particular apocalipsis, Kipps y Ellie tendrán que dejar a un lado sus diferencias y unir fuerzas para hacer frente a la amenaza. Para conseguirlo contarán con un peculiar grupo de aliados entre los que se encuentran el torpe alcalde de Nompton, varios adolescentes rebeldes y una pareja de cazadores de demonios encubiertos", reza la extensa sinopsis del filme que cuenta con un total de seis episodios.

Gnomos está dirigida por Matthias Hoene (Invasión zombie), y junto a Butterfield, completan el reparto Megan Smart (Class of '07), Tess Haubrich (Home and Away), Darren Gilshenan (The Moodys), Alison Whyte (Satisfaction) y Matt Okine (The Other Guy).

AÑOS DE TRAYECTORIA DE ASA BUTTERFIELD

Asa Butterfield, alcanzó el estrellato internacional con el drama histórico El niño con el pijama de rayas (2008) y protagonizó la aclamada La invención de Hugo (2011) de Martin Scorsese. Su trayectoria incluye además adaptaciones como El juego de Ender (2013), cintas de fantasía oscura como El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares (2016) y el romance de ciencia ficción El espacio entre nosotros (2017).

El gran salto del actor británico llegó con la exitosa serie de Netflix Sex Education (2019-2023), donde interpretó al carismático Otis Milburn durante cuatro temporadas. En cuanto a sus próximos proyectos, además de Gnomos, previsto para este lunes 26 de octubre, prestará su voz a uno de los personajes de la película de animación y fantasía musical The Land of Sometimes.