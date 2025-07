George R.R. Martin tiene buenas noticias sobre Vientos de invierno

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

George R.R. Martin lleva años escribiendo la sexta entrega de la saga literaria Canción de hielo y fuego, Vientos de invierno. La espera para los fans está siendo larga, pero el autor ha dado por fin buenas noticias respecto a su obra.

Durante una entrevista con Penguin Random House, Martin confirmó que sigue trabajando en Vientos de invierno y habló sobre su extensión. "Es un libro grande, muy grande, ya lo he dicho antes", comentó. "Es un libro difícil. Probablemente será más extenso que cualquiera de los volúmenes anteriores de la saga. Danza de dragones y Tormenta de espadas son los más largos de la saga, tienen unas 1.500 páginas de manuscrito y creo que este será más largo cuando lo termine. Creo que he escrito tres cuartos, pero eso no es el 100%, así que tengo que seguir trabajando", añadió.

"He reescrito algunos capítulos que no me gustaban lo suficiente, así que los destrocé y los reescribí", contó Martin, que teme que, cuando entregue la obra, la editorial le obligue a "recortarlo, dividirlo en dos o hacer otra cosa horrible".

"He tirado la toalla haciendo predicciones porque la gente me presiona, hago la mejor estimación y luego ocurren cosas. Luego todo el mundo se enfada porque he mentido. Nunca he mentido sobre estas predicciones, lo hago lo mejor que puedo, pero supongo que he sobrevalorado mi habilidad para terminar las cosas y he subestimado la cantidad de interrupciones, proyectos y peticiones que me iban a distraer. Pero está en proceso, estoy trabajando en ello", concluyó.

Martin bromeó además con la presión que recibe por parte de sus fans: "Un día lo acabaré, se publicará y, al día siguiente, alguien me dirá en Twitter: '¿Cuándo saldrá Sueños de primavera?".