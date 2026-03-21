El final de Esa noche, explicado: ¿Por qué ((SPOILER)) testifica en el juicio? - NETFLIX

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Apenas una semana después de su estreno en Netflix, Esa noche, thriller protagonizado por Paula Usero, Claudia Salas, y Clara Galle, ha logrado colarse en el Top 3 de lo más visto en la plataforma a nivel internacional. La serie sigue a tres hermanas que se enfrentan a un debate moral cuando una de ellas atropella a una persona.

Partiendo de esta premisa, la ficción plantea una trama narrada desde distintas perspectivas, lo que resultará clave para esclarecer qué pasó en realidad la noche del crimen sobre el que giran sus seis episodios.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La serie acaba revelando que el hombre al que atropella Elena (Clara Galle), la menor de las hermanas, no era un policía anónimo, como les hizo creer en un principio, sino que era en realidad el padre de su hija Ane. En su anterior viaje a República Dominicana, Elena pasó la noche con Will (Jonathan Maravilla), a quien conoció de fiesta en una discoteca.

Después de aquello, el personaje de Galle no volvió a tener contacto con él, ocultando deliberadamente que se quedó embarazada y decidió tener el bebé. Cuando Will se entera al volver Elena a República Dominicana, le amenaza con reclamar sus derechos como padre biológico de la pequeña. Al final, chantajea a una desesperada Elena, pidiéndole 150.000 dólares a cambio de desentenderse del tema y dejarla en paz.

Creyendo que es su única alternativa para proteger a su hija, Elena decide tomarse la justicia por su mano y acabar con Will. Así, lo que en un principio relata a sus hermanas como un accidente, en realidad fue un asesinato premeditado, pues atropelló al padre de su hija varias veces con su coche. Inmediatamente después, llamó a sus hermanas en plena crisis de ansiedad, diciéndoles que había matado a un policía sin querer.

Las tres esconden el cuerpo, que no tarda en ser descubierto por la policía. Finalmente, cumplen condena en prisión Elena, como perpetradora del crimen, y Paula (Claudia Salas), con una condena inferior por encubrir a su hermana. Cris (Paula Usero) es la única que se libra de ir a la cárcel al confesar la verdad y colaborar con la justicia. En el último capítulo se revela, además, que es ella quien ha asumido el rol de madre de Ane, a quien interpreta en su versión adulta Alicia Falcó.

¿POR QUÉ ANE TESTIFICA A FAVOR DE ELENA?

Los últimos compases de la serie muestran a Cris y Ane viajando a República Dominicana donde, tras dudar y obsesionarse con conocer cada detalle del caso, Ane termina testificando a favor de Elena, a quien insiste en llamar su "madre biológica".

Al contrario de lo que creían en un principio, no había sido Elena quien pidió a Ane testificar, sino Paula. Así, el personaje de Galle cumplió hasta el final su decisión de no comunicarse con Ane pues, aunque mantiene que todo lo que hizo fue por protegerla, no le parecía justo pedirle aquello.

En el juicio, en el que Ane testifica por voluntad propia, la joven remarca cómo hay dos versiones de la historia: una en la que Elena "es un monstruo" y otra en la que "es una madre joven, asustada, que cometió un error para proteger a su hija". "Y esa es la versión que elijo yo", sentencia el personaje de Falcó, contribuyendo así que el jurado dictamine la libertad de Elena.

No obstante, Ane decide continuar sin tener contacto con su madre. Una decisión que, aunque no deja de ser dolorosa, Elena comprende. La serie culmina con las tres hermanas abrazándose entre lágrimas, con el personaje de Galle dándose cuenta de que hizo lo correcto al no pedir a su hija que testificara. "Lo he hecho bien por primera vez", proclama Elena, sollozando y encontrando así algo de paz tras años de sufrimiento.