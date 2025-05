MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

El Eternauta, la serie basada en la legendaria novela gráfica homónima que arrasa en Netflix, ha dejado en el aire más preguntas que respuestas con el final de su primera temporada. Con la segunda entrega de la ficción argentina confirmada oficialmente, estos seis capítulos son tan solo el comienzo de la lucha de Juan Salvo, personaje encarnado por Ricardo Darín, y sus compañeros contra un peligroso y muy misterioso enemigo.

Basada en el cómic de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, la trama de El Eternauta dio un nuevo giro en su final de temporada cuando algunos miembros de la expedición militar organizada por la resistencia se volvieron en contra de sus compañeros. Actuando de forma mecánica, casi como si fueran autómatas o marionetas movidas por control remoto, muchos de los soldados intentan acabar con el resto de los miembros de la misión que estaban en lo alto del edificio emitiendo el mensaje de emergencia para que los supervientes del apagón, la nieve tóxica y "los bichos" (los cascarudos, según el material original) supieran que no están solos y acudieran a reagruparse a Campo de Mayo.

Pero lo que termina por desconcertar a Juan, Tano y compañía es el súbito estallido de su amigo Lucas, que explota tras una inocente disputa jugando a las cartas y apuñala a Omar. Con la mirada perdida y pronunciado una sarta de palabras sin aparente sentido, minutos después se suicida lanzándose al vacío, dejando a sus compañeros profundamente conmocionados.

A pesar de no entender el motivo de su cambio de bando, por qué se han convertido en "colaboracionistas", el grupo no pierde el tiempo en huir de los militares. Juan y Tano se ven obligados a separarse, y el personaje de Darín se dirige junto a Franco, el maquinista, hacia el El Monumental, la cancha de River Plate, para investigar la enigmática luz azul que desprende. Y es allí cuando descubren que sus compañeros no habían cambiado de bando como inicialmente pensaron, sino que algo mucho más oscuro se esconde tras su súbita transformación.

LOS ALIENAS DEL ETERNAUTA: CASCARUDOS, MANOS Y ELLOS

Juan y Franco llegan a la cima de un edificio cercano para ser testigos desde allí un espeluznante espectáculo: cientos de personas se reúnen en torno una misteriosa figura que, desde una glorieta al aire libre, parece controlarlos emanando una extraña luz de color azul. Curiosamente, los bichos o cascarudos se encuentran apaciblemente entre el gentío, sin atacarles. Entre estas personas, Juan reconoce a una chica que vio atrapada junto a más gente en el vagón de un tren en su travesía en busca de su hija.

"¿Qué carajo es esa cosa?", pregunta el maquinista. "El enemigo. Ese es el verdadero enemigo", replica el personaje de Darín sin dejar de mirar fijamente a la criatura de la que la serie solo muestra una de sus manos. De ella brotan multitud de largos dedos que comienzan a realizar movimientos desencadenano una enigmática e hiptónica melodía ante la cual la multitud se moviliza.

"Esa cosa los controla. Son como robots", observa Franco mientras continúa la etérea melodía. Finalmente, Juan se da cuenta de que aquellos extraños recuerdos, que en un principio atribuyó al estrés postraumático derivado de su implicación en la guerra de las Malvinas, en realidad eran visiones del futuro. El personaje de Darín está convencido de que ya había vivido antes ese momento, y así se lo hace saber a su compañero. Algunos espectadores han aventurado que Juan podría encontrarse en un bucle temporal infinito, en el que constantemente trata de proteger a su familia de un fatal enemigo.

El episodio concluye con Clara, la hija de Juan, practicando en un campo de tiro con una mirada inquietantemente parecida a aquella que quedó grabada en el rostro de Lucas antes de acabar con su vida. Así, la joven parece también "controlada" por este extraño ser, algo que parece cuadrar con el inusual comportamiento que ya había presentado anteriormente y con sus lagunas, pues asegura no acordarse del camino que recorrió para reunirse con sus padres.

LA JERÁRQUICA ALIENÍGENA EN EL ETERNAUTA

Esos seres de los cientos de dos son, según la novela de Oesterheld, los alienígenas conocidos como "los Manos". Se trata de una de las especies alienígenas clave en la jerarquía de la invasión a la Tierra. Tienen aspecto humanoide, pero son más bajos y delgados que los humanos, y su rasgo más distintivo son sus enormes manos con múltiples dedos, lo que sugiere una evolución pensada para el manejo de tecnología avanzada.

En el material original, actúan como estrategas y supervisores de la invasión: controlan a los cascarudos (escarabajos gigantes), a los hombres-robot (humanos capturados y convertidos en marionetas sin voluntad propia) y a los gurbos (monstruos ciegos y colosales). En este punto, como bien sabrán los lectores, Los Manos no son los líderes supremos, sino que están subordinados a una entidad aún más poderosa y enigmática: Los Ellos, quienes son los verdaderos amos invisibles de la invasión.

Por tanto, los Manos son quienes, casi literalmente, mueven los hilos de la invasión alienígena que relata El Eternauta, organizando ejércitos, controlando a los terrícolas y ejecutando planes de dominación con precisión quirúrgica. Todo indica que en la segunda temporada de la serie de Netflix su papel será mucho más central, explorando tanto su aspecto como su compleja psicología y su relación con la estructura jerárquica de la invasión.