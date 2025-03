Tráiler de El eternauta con Ricardo Darín... y un gran SPOILER final

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

El eternauta, la serie de ciencia ficción protagonizada por Ricardo Darín, aterrizará en Netflix el próximo 30 de abril. A lo largo de seis episodios, la ficción sigue los extraños sucesos que suceden en Argentina a raíz de una extraña nevada. Para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha lanzado el primer tráiler que adelanta la llegada de la verdadera gran amenaza.

El adelanto, de dos minutos de duración, comienza en una noche de verano en la que Juan Salvo (Darín) y sus amigos están jugando a las cartas cuando de repente todo se vuelve oscuro y frío. Las siguientes imágenes que se muestran son las calles de la ciudad cubiertas por un blanco manto. "Está cayendo una mierda tóxica que te toca y te mata", explica el personaje de Darín.

Es entonces cuando Salvo se enfunda una máscara antigas y sale a la calle dispuesto a encontrar a su hija. Comienza entonces una travesía en la que no solo tendrá que tener cuidado de la nieve tóxica, sino de otras personas que aprovechan el caos y el vacío de poder para imponer su ley.

Sin embargo, el tiempo pasa y la ayuda no llega. "¿Y si lo que llega no es ayuda?", se preguntan en un momento dado en el tráiler. Poco a poco se dan cuenta de que no están solos y que no tendrán más remedio que colaborar juntos para luchar contra una extraña criatura con forma de escarabajo gigante.

La serie está basada en la icónica novela gráfica homónima argentina de Héctor G. Oesterheld ilustrada por Francisco Solano López, publicada en 1957. De hecho se trata de una de las mayores producciones argentinas de la historia, lo que se traduce en casi cuatro años de producción. Durante el proceso se contaron con 2.900 personas entre elenco y extras y utilizaron más de 50 locaciones y 30 escenarios virtuales. Además, fabricaron más de 500 máscaras para los personajes de la serie.

"Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo", reza la sinopsis oficial

Junto a Darín completan el elenco de El eternauta Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre otros. La serie ha sido creada y dirigida por Bruno Stagnaro, que también firma el guion junto a Ariel Staltari.