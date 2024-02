Un actor de Avatar: La leyenda de Aang pensó que el casting era para la película de James Cameron

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Netflix ya ha estrenado el remake en imagen real de Avatar: La leyenda de Aang. Con el lanzamiento de la serie, uno de sus protagonistas, Ken Leung ha recordado con humor, que cuando hizo la audición creyó que se trataba de un papel en la épica saga de películas homónimas dirigidas por James Cameron.

Netflix mantuvo los castings de Avatar: La leyenda de Aang en el más estricto de los secretos. Tanto es así que causó un gran desconcierto entre los actores, especialmente en Leung, quien desconocía por completo la serie de animación que sirve como base para la adaptación que protagoniza.

De hecho, el actor estadounidense, que interpreta al comandante Zhao en la serie de Netflix, pensó que se estaba presentando a un casting para participar en una entrega de la hipertaquillera franquicia de James Cameron, Avatar. Así lo ha revelado en una reciente entrevista con Deadline.

"Cuando me enteré de que la audición era para Avatar, creí que me vería azul", aseguró Leung a su paso por el estreno de Avatar: La leyenda de Aang. Por otra parte, al echar la vista atrás, el intérprete se alegra de haber aceptado participar sin saber absolutamente nada sobre la ficción original.

