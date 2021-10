Fear The Walking Dead 7x01: ¿Qué le pasó a Alicia tras el desastre nuclear?

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Fear the Walking Dead cerró su temporada 6 con la devastadora explosión nuclear desatada por Teddy (John Glover). Los fans vieron por última vez a Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) encerrada en un búnker con el villano, quien decide ponerla a salvo para que sobreviva y construya un nuevo mundo. En la temporada 7 aparece un hombre llamado Will (Gus Halper), quien se encuentra con Victor Strand (Colman Domingo) meses después del desastre nuclear y le revela una conexión inesperada con la desaparecida Alicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 7x01 Will le entrega a Strand el medallón de San Cristóbal que le dio a Alicia en la temporada 6 y ambos deciden ir a buscarla juntos. Strand se embarca en esta misión para demostrarle a Alicia que estaba equivocada sobre él y su comportamiento egoísta.

50 días antes Will era parte de un asentamiento que lo protegía a él y a su grupo pero, tras ser expulsado, decide ayudar a otras personas. Este asentamiento está dirigido por Alicia, confirmándose así que está viva. Pese a revelar que está viva, Will no cuenta el motivo por el que fue expulsado de la comunidad, salvo que ella le pidió que hiciera algo que era imposible para él. "Eso hubiera protegido a todos excepto a ella", admite Will.

Will planea entonces llevar a Strand con Alicia con la idea de que este gesto le podría garantizar su regreso al grupo. Pero cuando llegan al búnker se dan cuenta de que algo malo ha sucedido. El búnker tenía suficiente comida para 10 años con aire y agua filtrados.

"Ese lugar fue construido para durar más que todos nosotros", dice Will. Sin embargo, el exterior está reducido a escombros. Bajo tierra, el búnker está intacto pero abandonado. No hay señales de vida ni de Alicia por ninguna parte. Will y Strand encuentran entonces una misteriosa nota en la que únicamente se lee "padre". Alicia está viva pero, tras abandonar el búnker, vuelve a encontrarse en paradero desconocido.