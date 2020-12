Fans de Winx Club, indignados con el reboot de Netflix: "¿Dónde están las alas y la purpurina?"

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix acaba de lanzar el primer avance de 'Destino: La saga Winx', la versión en imagen real de la icónica serie de animación 'Winx Club'. Pese a estar basada en una de las ficciones más icónicas de los 2000, los fans no están nada contentos con este reboot. La vestimenta de sus protagonistas, la ausencia de algunos personajes principales y un tono oscuro alejado del concepto original son las principales críticas. "Me habéis robado mi infancia", exclama uno de los seguidores en redes sociales.

Y es que el tono oscuro del reboot es lo que menos ha gustado a los fans, que ven a las actrices protagonistas muy alejadas del concepto original de la serie creada por Iginio Straffi. "Parecen las madres del AMPA", exclama una fan. "Vender nostalgia es rentable por eso Netflix puede hacer una serie cutre de las Winx, porque os la vais a ver igualmente por muy mala que sea", declara otro usuario en la red.

"¿Dónde están los tacones, las alas y la purpurina?", pregunta otra seguidora de la saga. Además, parte del fandom nota la ausencia de una de las Winx originales, Tecna, mientras que otros rechazan el cambio de nombre de Flora, que pasa a llamarse Terra.

En vez de las winx parecen las madres del AMPA #Winxnetflix pic.twitter.com/XAPrP8GEtG — ᴹᵒᵒⁿʸ🖤 (@paublack_) December 10, 2020

Vender nostalgia es rentable por eso Netflix puede hacer una serie cutre de las Winx, porque os la vais a ver igualmente por muy mala que sea — Invisible (@evolving_eevee) December 10, 2020

Yo viendo el reparto que ha puesto Netflix #Winx pic.twitter.com/c03jMv36QL — Patrii Serrano (@_Patriserrano_) December 10, 2020

Qué cojones les han hecho a las Winx #Winxnetflix pic.twitter.com/xoDtS5jLYC — ✨ 𝕮𝖍𝖊𝖓𝖓𝖎𝖘 ✨ ᴸᶦᵛᵉ (@Chennis_) December 10, 2020

Es que más cutre no puede ser 🤦🏽‍♀️ #Winx pic.twitter.com/hKbyQ74j8d — Carla Blanco (@carlaa_06_) December 10, 2020

Netflix siempre la lía con sus live action. Última noticia se han cargado a las #Winx

El 2020 va de mal en peor 😩😩😩 pic.twitter.com/yh3Mx1txIQ — Anamps90 (@anamps90) December 10, 2020

Dios mío con lo guay que vestían las Winx originales qué hacéis 😭 nah todo mal pic.twitter.com/CUW0ZlM3mj — mªriª 𐇵 🍞 (@minimoniggu) December 10, 2020

"¿Dónde está Tecna? ¿Y Flora, la de verdad digo, no la Terra era?", pregunta otro fan. "¿Cómo que no está Tecna? Con quién me tengo que pegar", añade indignada otra seguidora. Además, ha habido unos cuantos memes sobre el remake que, pese a la polémica, tiene previsto su desembarco en la plataforma en streaming el 22 de enero.

Es en serio? DÓNDE ESTÁN LOS TACONES, LAS ALAS Y LA PURPURINA?!! PREGUNTO #Winx pic.twitter.com/uQRhL4nrfq — Scarlett (@_skyy_15) December 10, 2020

Emmm.... ¿Dónde está Tecna???? y Flora?? (((la de verdad digo, no la Terra esa))) se cargan mi infancia con esto 😭😭 yo adoraba a las Winx #Winxnetflix pic.twitter.com/mXywgS6Onc — carlosren_03 (@Carlosren0) December 10, 2020

Un momento, un momento, un momento, q cojones como q Tecna no está ahí. Con quién me tengo q pegar ahora @NetflixES#Winx pic.twitter.com/9mhjWTsyAD — 𝕮𝖊𝖑𝖎𝖈𝖎𝖔𝖘𝖆🌸 (@celiciosoto) December 10, 2020

de verdad no puedo creer que netflix tiene la audacia de sacar un live action de las Winx SIN FLORA, NI TECNA, NI LAS TRIX, NI BRILLITOS pic.twitter.com/obXrImnIZq — cande 🤡 (@candeexd12) December 10, 2020

LPM NETFLIX SI ME VAN A DAR ÉSTO NO ME DEN NADA ME CAMBIARON TODO Y SE RECONTRA CAGARON EN MI INFANCIA, GRACIAS LA VOY A SEGUIR VIENDO EN DIBUJITO QUE HACEN PARECER LA VIDA MAS BELLA, CON LAS MASCOTAS, LAS PIXIES Y LAS WINX COMO SON pic.twitter.com/hBlzLvtA3q — ☾𝔥𝔦𝔞𝔯𝔞🦌 (@Sweetruman) December 10, 2020

Para cargaros a las winx no hagáis nada que ENCIMA a mí fav flora le habéis puesto TERRA es que holaaaaaa? #winx es muy cutre esto pic.twitter.com/wuW7y52L2D — Aina (@skyinparadise) December 10, 2020

Lo que pides Lo que te

por Aliexpress VS llega#Winx pic.twitter.com/R3ntazxiCC — Capri♡ (@missarrafoglu) December 10, 2020

La denuncia que le voy a poner a Netflix por haber destrozado mi infancia con su live action de las #Winx: pic.twitter.com/tPJDs8mgeO — Capri♡ (@missarrafoglu) December 10, 2020