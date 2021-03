Excompañeros y profesores de OT 1 despiden a Álex Casademunt: "Siempre estarás a nuestro lado, mi música es tu voz"

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Álex Casademunt, cantante que saltó a la fama tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo, ha fallecido a los 39 años. Tras conocerse la impactante noticia, sus compañeros del talent show han recordado al artista, que murió en Mataró tras sufrir un accidente de moto.

Natalia fue una de las primeras en hacerse eco de la noticia a través de Twitter. "Decidme que es mentira, por favor", escribió. Tras confirmarse la noticia, dedicó unas emotivas palabras a su compañero en Instagram. "Aún no puedo creer que te hayas ido, sigo en shock desde anoche con la esperanza de despertar hoy y que no fuera verdad. Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer. Ya nada será igual porque Álex es una de las personas más especiales que conocí, con la que compartí increíbles momentos", afirmó. "No puede ser que te hayas ido. Que vacío tan, tan grande dejas. Ya nada será igual sin ti. ¿Por qué te has ido tan pronto? No es justo", añadió.

Chenoa también homenajeó al artista. "Te quiero Álex . Te quiero mucho. Ve tranquilo, aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Todo mi cariño a familia, amigos, mis compañeros", publicó. "Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Álex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", añadió David Bisbal.

https://twitter.com/Chenoa/status/1366988170424946689

https://twitter.com/davidbisbal/status/1366976287873650690

David Bustamante, con quien interpretó la icónica Dos hombres y un destino, también se ha mostrado consternado. "No es justo. No puedo... ¿Por qué? Que alguien me diga que es mentira. Habíamos quedado, teníamos planes. Tocado y hundido... Te quiero hermano", dijo.

Casademunt formó parte del grupo Fórmula Abierta, que también contó con Mireia, Geno y Javián. "¿Qué te digo yo a ti, loco? Compañero de mis mayores aventuras. Tantas horas juntos en uno de nuestros mejores momentos. Nos unirá siempre algo muy grande. Te mando un beso enorme al cielo. Intenta no alborotar mucho por ahí arriba con tu incansable energía. Te extrañaremos. Te debo un lo siento", aseguró Mireia.

Otros participantes de Operación Triunfo como Verónica Romero, Manu Tenorio, Naim Thomas, Juan Camus o Gisela también se sumaron al homenaje a Casademunt.

Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules.Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso ✨💫🌟🤍 pic.twitter.com/V64uv2AYIL — Veronica Romero-Vero (@veroboxmusic) March 3, 2021

Hasta siempre @alex_casad nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías! Que me gustaba escucharte reír!! Mi más sentido pésame a toda la familia!! #DepAlexCasademunt — Manu Tenorio (@manutenorio) March 3, 2021

Hace una hora que me acabo de levantar y estoy en shock. Mi más sentido pésame a su familia. Especialmente a su hija Bruna. Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido SIEMPRE a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón. DEP🙏❤️ — Juan Camus🏳️‍🌈 (@juancamus) March 3, 2021

Noemí Galera, directora de la Academia de OT, rememoró el momento en que conoció al cantante. "Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Álex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos", apuntó. Manu Guix, profesor de OT, se despidió a través de Twitter. "Qué notícia más triste. Siempre le recordaré riendo, feliz", señaló.

Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos. 💔#DepAlexCasademunt — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) March 3, 2021