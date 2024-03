Ewan McGregor, arruinado y sentenciado a muerte en el tráiler de A Gentleman in Moscow, su nueva serie en Paramount+

Ewan McGregor, arruinado y sentenciado a muerte en el tráiler de A Gentleman in Moscow

Ewan McGregor, arruinado y sentenciado a muerte en el tráiler de A Gentleman in Moscow - PARAMOUNT

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Ewan McGregor regresará a la pequeña pantalla el próximo 29 de marzo para interpretar al conde Alexander Rostov en A Gentleman in Moscow (Un caballero en Moscú). Mientras se acerca la fecha de estreno, Paramount+ ha lanzado un trepidante tráiler de esta serie basada en el best-seller de Amor Towles, donde su protagonista descubre que se encuentra en el lado equivocado de la historia debido a su privilegiada condición social tras la revolución rusa.

Creada por Ben Vanstone (The Last Kingdom) la serie seguirá los pasos de Rostov, un aristócrata ruso encarnado por Ewan McGregor que es condenado a ser recluido durante el resto de su vida en la suite 317 del Hotel Metropol. Sin embargo, si alguna vez decidiese abandonar sus instancias, será sentenciado a muerte.

El adelanto deja claro que, tras derrocar al régimen zarista, la nobleza no tiene cabida en la actual sociedad rusa formada por un gobierno provisional a comienzos de 1917. "Los tiempos han cambiado desde nuestra gloriosa revolución. Casi todos mis amigos murieron, mi casa fue confiscada e incendiada", narra el propio Rostov en el clip.

Sin embargo, no todo lo que le deparará al buen conde será amargura y soledad. Durante su forzoso cautiverio conocerá a Nina (Alexa Goodall) una adolescente rebosante de espontaneidad con la que emprenderá un clandestino recorrido por el hotel gracias a una llave maestra que abre todas y cada una de sus puertas.

Rostov descubrirá que las paredes de su prisión encierran muchos secretos, y también pasadizos secretos que podrían conducirle hasta su ansiada libertad gracias a su joven amiga. Pero también pagar un alto precio para conseguirla. "Todo en este nuevo mundo tiene un precio", le advierte la actriz Anna Urbanova (Maria Elizabeth Winstead) una de las más bellas huéspedes que se alojan en el Metropol al apuesto conde encarnado por McGregor.

Para sorpresa de sus carceleros, Rostov empieza a disfrutar de su nueva vida en el hotel. "Pueden quitarle su casa, pueden quitarle todo, pero no pueden arrebatarle quién es", sentencia una voz en off mientras las imágenes muestran al conde dispuesto a luchar para no renunciar a su identidad ni tampoco a seguir siendo él mismo.

Producida por Paramount+ junto a Entertainment One y Showtime, Un caballero en Moscú también cuenta en su reparto con Johnny Harrss, como Osip, un conflictivo oficial de policía y Fehinti Balogun como Mishka, la mejor amiga de Rostov. Leah Harvey, Paul Ready, John Hefferman, Björn Hlynur Haraldsson, Billie Gadson y Daniel Cerqueira, entre muchos otros, completan el elenco de la serie que tendrá a Vanstone ejerciendo como productor ejecutivo junto a la propia autora de la novela.