Euphoria escarba en las rayadas de Zendaya en el tráiler del especial navideño

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

HBO ha lanzado el tráiler del especial navideño de Euphoria. La serie regresará con dos nuevos capítulos, y el primero de ellos se estrenará el 7 de diciembre. La plataforma ha lanzado un adelanto de la esperada entrega, que continúa justo después del final de la temporada 1.

La primera entrega termina con Jules (Hunter Schafer) cogiendo un tren y abandonando a Rue (Zendaya). En el adelanto del nuevo capítulo, titulado Las rayadas no son eternas, se puede ver a la protagonista recordando la marcha de su amiga. Es entonces cuando aparece Ali (Colman Domingo), un exadicto al que Rue conoció en su grupo de rehabilitación. "¿Por qué me has llamado?", pregunta el personaje.

El episodio también es titulado como Parte 1: Rue, lo que sugiere que la segunda entrega especial estará narrada desde la perspectiva de Jules. Sam Levinson, creador de la ficción, escribe y dirige el capítulo navideño. Por el momento se desconocen el título y la fecha de estreno del segundo especial.

HBO ha querido dejar claro que estos dos capítulos no forman parte de la segunda temporada, sino que actúan como puente entre las dos primeras entregas. El servicio de streaming compartió un póster en el que se puede ver a Rue y se lee la frase "Esto no es la temporada 2".

La pandemia de coronavirus ha obligado a aplazar la grabación de la temporada 2. No se sabe cuándo llegará la nueva entrega a HBO, aunque se espera que su estreno tenga lugar a finales del próximo año o principios del 2022.