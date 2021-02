Estrenos de HBO España en 2021, el año del paso a HBO Max y del Aniversario de Hierro

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

HBO ha lanzado una lista de los títulos más destacados que lanzará este año. Un avance que va desde nuevas producciones originales como Todo lo otro o Kamikaze, hasta el regreso de tan títulos icónicos y premiados como El cuento de la criada o Succession. Todo en un año en el que, además, en abril se celebrará el Aniversario de Hierro con motivo del estreno, hace diez años, del primer capítulo de Juego de tronos, que vio la luz en Estados Unidos el 17 de abril de 2011.

En cuanto a la producción original de HBO Europe, además de la recientemente estrenada Vitals. Una historia humana, también llegará la mencionada Todo lo otro, una nueva serie creada, escrita y dirigida por Abril Zamora sobre un grupo de treintañeros que buscan su sitio, que ya ha comenzado su producción.

Además, se estrenarán otras producciones de HBO Europe como la danesa Kamikaze, la docuserie Reza, Obedece, Mata (Knutby), que llega el 4 de abril y la noruega Bienvenidos a Utmark, que se estrenará el 18 de abril. A ellas hay que sumar la exitosa serie noruega Beforeigners (Los visitantes) se encuentra actualmente en plena producción de su segunda temporada que se estrenará próximamente.

La plataforma también recuerda que en la segunda mitad del año, HBO España se actualizará a HBO Max y que más adelante, ya en 2022, llegará la espera secuela de Juego de Tronos, House of the Dragon, más series de producción original entre las que destacan la secuela de Sexo en Nueva York, And just like that, y la segunda temporada de Euphoria.

Esta es la lista de estrenos más destacados de HBO para este 2021:

THE NEVERS

Ambientada en el siglo XIX, la serie se centra en un grupo de personas elegidas con habilidades especiales. Liderados por Amelia True (Laura Donnelly) y Penance Adair (Ann Skelly), utilizan sus nuevos poderes para luchar en nombre de los miembros de la historia a los que se les dio de lado. Estreno en abril.

MARE OF EASTTOWN

Miniserie protagonizada por Kate Winslet como Mare Sheehan, una policía de Pensilvania que investiga un asesinato local. Se estrena el 18 de abril.

SECRETOS DE UN MATRIMONIO

Adaptación de la obra de Ingmar Bergman que traslada la historia de Suecia a Estados Unidos. Oscar Isaac y Jessica Chastain interpretan a la pareja protagonista.

THE WHITE LOTUS

Esta serie limitada se desarrolla en un exclusivo resort tropical y sigue las hazañas de varios invitados y empleados durante una semana.

EN TERAPIA

Después de una década sin emitirse, el drama de HBO ganador de un Emmy vuelve con una cuarta temporada protagonizada por Uzo Aduba. Llega a la plataforma en mayo.

GENER+ION

Creada por Zelda Barnz y Daniel Barnz, la serie sigue a un grupo de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna pone a prueba creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la familia en una comunidad conservadora. Se estrena el 11 de marzo.

STARSTRUCK

La ficción sigue a una veinteañera millennial en Londres que hace malabares entre dos trabajos precarios y se enfrenta a la incómoda situación de darse cuenta, a la mañana siguiente, de que se ha acostado accidentalmente con una estrella de cine.

GOSSIP GIRL

HBO estrenará el reboot de Gossip Girl, con un elenco completamente nuevo, pero que cuenta con el regreso de Kristen Bell como la voz de la reina cotilla.

OSLO

Esta nueva película cuenta la historia real de los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993, que fueron diseñados por la pareja noruega Mona Juul (Ruth Wilson) y Terje R*d-Larsen (Andrew Scott).

SUPERMAN & LOIS

De los creadores de The flash, esta nueva serie explorará la historia del Superman (Tyler Hoechlin) y Lois Lane (Elizabeth Tulloch). Disponible a partir del 24 de febrero.

LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER

En el nuevo largometraje de Warner Bros. Pictures y DC, Bruce Wayne (Ben Affleck) está decidido a asegurar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no ha sido en vano, y une sus fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot). La esperada cinta llega el 18 de marzo.

ALLEN V. FARROW

Esta serie documental de cuatro partes pone el foco en la historia detrás de todas las décadas de titulares sensacionalistas para desvelar la historia de uno de los escándalos más públicos y notorios de Hollywood: la acusación de abuso sexual contra Woody Allen que involucra a Dylan, su hija, que en la época tenía siete años, con Mia Farrow. Se estrena el lunes 22 de febrero y habrá un nuevo capítulo cada semana.

MÁS ESTRENOS

El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) - Temporada 4

Succession - Temporada 3

Insecure - Temporada 5

Britannia - Temporada 3

Better Things - Temporada 5

Auga Seca - Temporada 2

Larry David - Temporada 11

A Black Lady Sketch Show - Temporada 2

Betty - Temporada 2

Manifest - Temporada 3

Snowfall - Temporada 4 (Estreno el 25 de febrero)

Mayans MC - Temporada 3

Bendita paciencia (Breeders) - Temporada 2

Stargirl - Temporada 2

Supergirl - Temporada 6

Pose - Temporada 3

Love Life - Temporada 2

Doom Patrol - Temporada 3