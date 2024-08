Una estrella de Umbrella Academy responde a las críticas tras el polémico final de la serie: "Me siento muy orgulloso"

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

The Umbrella Academy ha llegado a su fin con una cuarta temporada de lo más emocionante. Uno de sus principales protagonistas, David Castañeda, quien interpreta a Diego Hargreeves, ha dado su contundente opinión sobre el tan arriesgado y controvertido final de la serie de Netflix, asegurando, además, sentirse muy orgulloso.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la última entrega, los hermanos Hargreeves se enfrentaban de una vez por todas a los Guardianes para evitar que La Limpieza acabe con el universo. La esperanza de estos últimos era que esta purga pusiera fin a varias líneas temporales, asegurando así que la principal fuera restaurada.

Por el contrario, la familia Hargreeves sería borrada de la existencia. Sin embargo, antes de La Limpieza, Número Cinco (Aidan Gallagher) y Lila (Ritu Arya) pasan años atrapados saltando en el multiverso y se enamoran. Al enterarse, Diego termina la mayor parte del tiempo peleando con su hermano e intentando disculparse por ser un marido ausente para Lila.

Este deterioro en la relación de Diego con su mujer causó estragos entre los fans de la serie. De hecho, no tardaron en criticar que esta relación entre Cinco y Lila, además de innecesaria, parecía haberse desarrollado con ligereza, teniendo en cuenta todo lo que ella y Diego habían pasado.

Sin embargo, estas reacciones tan controvertidas no preocupan en absoluto al actor que interpreta a Diego Hargreeves. Esto es, a David Castañeda, quien, a su paso por el podcast I've Never Said This Before With Tommy DiDario, asegura que dichas reacciones son también algo bueno.

"Realmente me encanta que siempre se arriesguen. Me entusiasma cuando dicen: 'Oh, piensas que va a ser una historia entre amigos, y después le dan la vuelta a Cinco y Diego, consiguiendo que la gente se enfade'", comentó Castañeda.

"Lo vi y pensé: 'Dios mío, realmente se están irritando por esto. Y creo que es algo positivo. Es bueno sacar una reacción, que las cosas puedan sorprender y dar un giro inesperado", comentó el actor sobre el triángulo amoroso entre Diego, Cinco y Lila en la temporada 4 de Umbrella Academy.

Es más, cree fervientemente que este tipo de impresiones invita a reflexionar e indagar en los personajes. En lo que respecta al desolador y emotivo último episodio, con una imagen que dejaba un reducido margen de maniobra a un futuro regreso de los hermanos Hargreeves, Castañeda considera que es "perfecto".

"Estoy muy orgulloso de cómo se desarrolló todo eso. Y muy contento con el trabajo que desempeñamos todos durante la cuarta temporada. Fue la más divertida de filmar... hubo mucho esfuerzo, mucho cariño y un mayor desarrollo creativo", sentenció.