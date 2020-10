Esto es lo que Hannah susurra a Owen en La maldición de Bly Manor

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Los suscriptores de Netflix han devorado los nueve capítulos de La maldición de Bly Manor hasta convertir la serie de terror en lo más visto del servicio de streaming. Un visionado casi compulsivo para descubrir todos los misterios y fantasmas que esconde la inquietante mansión... pero que tras su desenlace ha dejado algunas preguntas sin respuesta.

Una de ellas es el contenido de la conversación junto al fuego entre Owen y Hannah, poco después de la muerte de la madre de Owen. Hannah le susurra algo al oído a Owen, lo suficientemente bajo como para que nadie pudiera escucharlo... ¿Qué fue lo que se dijeron?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Antes, hay que recordar que uno de los grandes giros argumentales de Bly Manor tiene como protagonista a Hannah, que en el quinto capítulo -después de vagar sin rumbo por sus recuerdos abriendo y cerrando puertas del pasado al presente- se da cuenta de que en realidad está muerta. La fiel ama de llaves fue asesinada por Peter Quint, o mejor dicho... por el fantasma de Peter que poseyó el cuerpo de Miles e hizo que el niño la empujara al fondo de un pozo donde falleció por la tremenda caída.

- Todos los fantasmas de La Maldición de Bly Manor, explicados

En ese mismo capítulo es donde Hannah le susurra algo al oído a su amado Owen. Lo hace justo después de que muriera su madre y esa conversación nunca fue retomada en la serie, que mantiene en secreto lo que dijo la ama de llaves. Ahora, la actriz que la interpreta, T'Nia Miller, reveló que lo único que pudo decir su personaje en ese momento son palabras de consuelo para el cocinero.

"No puedo recordar. Fue algo así como, algo cursi, como 'Ella siempre estará allí' o 'Yo estoy aquí. Está bien. Te tengo a ti'. Algo en esos términos", dijo Miller en declaraciones a TV Guide en las que reveló que Rahul Kohli, el actor que da vida a Owen, "también dijo algo realmente cursi". "No tenía nada que ver con el texto, sino algo que probablemente fuera realmente molesto, realmente sucio y molesto... algo sexual sobre lidiar con un cadáver. [Risas] No recuerdo qué era", confiesa la actriz.

- El final de La Maldición de Bly Manor, explicado

Así que, a fin de cuentas, las palabras de Hannah no escondían ningún gran secreto sobre la trama de Bly Manor ni eran ninguna pieza del rompecabezas, sino que solo tenían la intención de mostrar los sentimientos íntimos compartidos entre Hannah y Owen.