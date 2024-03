Ester Expósito y Anna Castillo protagonizarán la serie de vampiros Que muera el amor de Carlota Pereda

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Ester Expósito (Élite) y Anna Castillo (Nowhere) protagonizarán la serie Que muera el amor, encarnando a dos vampiras examantes. Carlota Pereda (Cerdita) es la creadora y showrunner de la ficción, que describe como "una propuesta visceral y romántica".

"Los vampiros son mis monstruos favoritos, por sus instintos salvajes, su deseo prohibido y su romanticismo", afirma Pereda en declaraciones a Variety. "Estas características chocan con un mundo moderno en el que el amor y el deseo ya no se ven como fuerzas misteriosas capaces de destruirnos, sino como algo que hay que explicar y contabilizar, el medio para un fin", explica.

A pesar de girar en torno a personajes sobrenaturales, la ficción trata esencialmente de una relación tóxica, según recoge el medio estadounidense. "Sese no puede superar a su ex. Incluso después de mantenerla enterrada viva durante 90 años. Para sobrevivir al Amor Eterno debe navegar por nuestro narcisista mundo moderno, enfrentarse al 'establishment' vampírico y matar a su ex. Pero para luchar contra el amor primero hay que entenderlo", reza la sinopsis de Que muera el amor.

Expósito es conocida por su papel en la exitosa serie española Élite de Netflix. Por otro lado, Castillo, ganadora del Goya a mejor actriz revelación por El olivo, ha protagonizado la película Nowhere y la miniserie Un cuento perfecto en Netflix. "Si hay dos actrices a las que puedes creer inmortales, con su encanto y talento fuera de este mundo, esas son Anna y Ester. Estoy impaciente por explorar con ellas este mundo de oscuridad, alegría y Amor Eterno", declara Pereda.