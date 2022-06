La temporada 1 de Para toda la humanidad, gratis en Apple TV+

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Para celebrar el estreno de la tercera temporada de Para toda la humanidad, cuyo primer episodio, Polaris, vio la luz el pasado viernes, Apple TV+ ofrece en su plataforma de streaming la primera tanda de capítulos de la aclamada serie de manera gratuita.

Para toda la humanidad es un drama espacial que comenzó en 2019, y que explora lo que hubiera ocurrido si la carrera espacial mundial nunca hubiese terminado y la Unión Soviética hubiera conseguido superar a Estados Unidos como el primer país en poner a un hombre en la luna.

"La serie plantea un mundo alternativo en el que los astronautas e ingenieros de la NASA y sus familiares protagonizan acontecimientos extraordinarios donde la historia es distinta a la que conocemos, ya que la URSS ha ganado a los Estados Unidos en la carrera por llegar a la luna. Imaginamos qué habría pasado si la carrera espacial mundial no hubiera terminado y el programa espacial hubiera seguido siendo el centro de las esperanzas y los sueños de los estadounidenses", reza su sinopsis oficial.

Para toda la humanidad está creada por Ronald D. Moore, nominado a un Globo de Oro y ganador de un Emmy en 2008, junto con Ben Nedivi y Matt Wolpert, quienes actúan también como productores ejecutivos junto a Maril Davis, David Weddle, Bradley Thompson y Nichole Beattie.

Producida por Sony Pictures Television, esta tercera temporada, que cuenta con diez episodios que se estrenan cada viernes en Apple TV+, está protagonizada por Joel Kinnaman (Escuadrón suicida, The Killing), Shantel Vansanten (Destino final, The Boys), Jodi Balfour (True Detective, Lo que queda de nosotras) y Sonya Walger (Lost, The Factory).