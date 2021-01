Los espabilados: Alfred García revela la inolvidable predicción que hizo Albert Espinosa cuando se conocieron

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

'Los espabilados', la nueva serie de Albert Espinosa, ya ha aterrizado en Movistar+ con sus primeros tres capítulos. El autor vuelve a la televisión 10 años después del lanzamiento de Pulseras rojas con una emotiva historia sobre la enfermedad mental y las ansias de libertad que llega en plena pandemia de coronavirus. Alfred García, participante de Operación Triunfo 2017, ha sido el encargado de componer el tema principal de la ficción, una colaboración que se gestó incluso antes de su paso por el talent show de Televisión Española.

"Conocí a Albert Espinosa en un concierto de Tony Bennett, me senté a su lado. Yo estaba pasando por una depresión muy grande y conocía a muy poca gente que me pudiera ayudar en eso", relató el artista en la rueda de prensa de presentación de la serie.

"Me había leído todos sus libros y me ayudaban mucho a sentirme mejor conmigo mismo y con lo que me estaba pasando. Le expliqué eso y que yo algún día quería trabajar con él y hacerle una banda sonora", rememora.

"Él me dijo una frase que nunca olvidaré: 'Pronto tu suerte va a cambiar'. Tres meses después me presenté a Operación Triunfo y mi suerte cambió", recuerda el cantante.

"Esta colaboración me hace mucha ilusión porque es la primera vez que formo parte de una banda sonora", desveló García. Además de sonar en la serie, Los espabilados es el primer sencillo de su próximo álbum.

Mickey L'Angelo (Álvaro Requena), Guada (Sara Manzano), Yeray (Marco Sanz), Lucas (Héctor Pérez) y Samuel (Aitor Balades) son los protagonistas de la producción, cinco jóvenes que escapan de un centro psiquiátrico y emprenden un viaje por Europa. Completan el reparto Miki Esparbé en el papel de Izan, un detective especializado en la búsqueda de niños perdidos; Àlex Brendemühl como el doctor Del Álamo y Marta Torné como novia de Izan.

La producción dirigida por Roger Gual consta de siete episodios. Los tres primeros capítulos ya están disponibles en Movistar+ desde el viernes 29 de enero.