La escena de canibalismo que hizo que Emma Watson se largara del rodaje de Juerga hasta el fin

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Juerga hasta el fin se estrenó en 2013 y mostraba a un grupo de actores encabezado por James Franco haciendo de sí mismos que, en plena fiesta, son testigos del apocalipsis. Emma Watson formó parte del elenco y, tal como ha revelado Seth Rogen, hubo una escena que la actriz se negó a rodar.

La estrella de Harry Potter no se sentía cómoda con una escena de canibalismo, por lo que abandonó el set. Seth Rogen confirmó la historia en una reciente entrevista con GQ, pero no entró en detalles sobre por qué la actriz decidió irse. "No miro hacia atrás y pienso: '¿Cómo se atrevió a hacer eso?'. Creo que a veces, cuando lees algo, no parece ser lo que pensabas", apuntó.

"Ella volvió al día siguiente para despedirse. Ayudó a promocionar la película. No hay resentimientos y yo no podría estar más feliz con el resultado final de la película. Juerga hasta el fin resultó ser aún mejor. Probablemente ella tenía razón. Probablemente fue más divertido la forma en que terminamos haciéndolo", dijo el realizador.

Aunque Rogen no dio detalles sobre la secuencia, al final de la película aparecía Danny McBride haciendo de caníbal y Channing Tatum como su esclavo sexual, a cuatro patas y con una máscara de cuero. Una escena que no gustó a Watson y que acabó con la intérprete fuera de la producción.

"Durante una fiesta celebrada en Los Ángeles con motivo de la inauguración de la nueva casa de James Franco, los también actores Seth Rogen, Jay Baruchel y otras celebridades se enfrentan al fin del mundo, el Apocalipsis pronosticado por la Biblia", reza la sinopsis de la película, que también contó con Jonah Hill, Rihanna, Craig Robinson, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Mindy Kaling, Paul Rudd o Kevin Hart, entre otras estrellas.