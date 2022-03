El equipo de Euphoria desmiente el ambiente tóxico en el set de rodaje de la 2ª temporada

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Euphoria está en el centro de la polémica después de que The Daily Beast lanzara un artículo destapando las supuestas malas prácticas en el set de la temporada 2. La publicación habla de la tensa relación entre Barbie Ferreira y Sam Levinson, así como de las largas jornadas de entre 15 y 17 horas que aparentemente tuvieron que soportar los actores, trabajadores y técnicos. Sin embargo, a raíz del artículo algunos miembros del equipo han desmentido que hubiera malas condiciones en el rodaje.

"No creo que sea así, al menos no desde mi experiencia. Cada vez que he estado en ese set había mucho cuidado, mucho amor y mucha energía creativa", declaró a The Hollywood Reporter el actor Colman Domingo, quien encarna a Ali, el 'padrino' de Rue (Zendaya) en su proceso de desintoxicación de las drogas.

"La realidad es que en televisión solemos rodar jornadas de 12 a 16 horas. Esa es solo la norma en todos los ámbitos, y nunca he tenido un problema. Una vez más, en todo caso, han tenido el máximo cuidado y la forma en que nos cuidan con la comida y los descansos, con el horario, creo que hay mucha consideración. No sé de dónde vienen estas palabras, pero creo que cuando sale algo bueno siempre hay una reacción violenta, por lo que debes estar preparado para ello", añadió.

Jeremy O. Harris, consultor y coproductor de Euphoria, también se pronunció al respecto. "Las cosas que aparentemente tratan sobre mujeres negras jóvenes, personas queer, no suelen hacer grandes números o conseguir una gran atención en los premios. Cuando lo hacen, tienen que encontrar algún resquicio para atacarlo. Creo que eso es algo que está sucediendo con una serie que consiguió 20 millones de visitas y es la más popular desde Juego de tronos. Aquí no hay dragones. Es solo una joven negra que intenta luchar contra la adicción. Creo que la gente está tratando de averiguar qué debe estar mal para que esto funcione como lo ha hecho", opinó.

Cabe destacar que HBO también se ha defendido a través de un comunicado. "El bienestar del elenco y el equipo de nuestras producciones es siempre una prioridad. La producción cumplió plenamente con todas las pautas de seguridad y protocolos sindicales. No es raro que las series dramáticas tengan tomas complejas, y los protocolos COVID agregan una dificultad adicional. Mantenemos una línea abierta de comunicación con todos los gremios, incluido el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA). Nunca hubo ninguna investigación formal planteada", reza el texto.

Según The Daily Beast, la escena de la fiesta de fin de año que aparece en el primer episodio de la segunda temporada fue especialmente dura de rodar. La publicación señala que tardaron una semana en grabar la escena y solo filmaron de noche. Además, Levinson rara vez llegaba al set con un plan detallado de grabación, lo que contribuyó a que las jornadas se alargaran.

Pero lo más comentado es su supuesta mala relación con Barbie Ferreira, Kat en la ficción. "The Daily Beast habló con varias fuentes de la producción que afirmaron que Ferreira abandonó el set al menos dos veces, sin incluir el momento en que la actriz tuvo que recibir ayuda después de resbalarse, caerse y torcerse el tobillo durante la filmación del cuarto episodio", dice el medio.