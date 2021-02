Emotiva despedida del reparto de Salvados por la campana a Dustin Diamond (Screech): "Un verdadero genio de la comedia"

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Dustin Diamond, actor que dio vida al personaje de Screech Powers en Salvados por la campana, falleció este lunes 1 de febrero a los 44 años debido a un cáncer de pulmón. Tras conocerse la noticia, sus compañeros de reparto de la serie juvenil han rendido homenaje al intérprete a través de redes sociales.

"Dustin, te echaremos de menos. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado. Las oraciones por tu familia seguirán", escribió en Twitter Mario Lopez, A.C. Slater en la ficción.

Dustin, you will be missed my man. The fragility of this life is something never to be taken for granted. Prayers for your family will continue on... pic.twitter.com/BnxY9XgN5g

Tiffany Thiessen, quien interpretó a Kelly Kapowski, recordó a su compañero en Instagram. "Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de mi antiguo compañero. La vida es extremadamente frágil y es algo que nunca debemos dar por sentado", afirmó.

Mark-Paul Gosselaar, quien dio vida a Zack Morris, también se sumó a las condolencias. "Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Mirando hacia atrás en nuestro tiempo trabajando juntos, echaré de menos esa chispa que solo él tenía. Un pastel en tu cara, mi camarada", aseguró.

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.