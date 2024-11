Dune La Profecía 1x02: ¿Por qué Desmond Hart resiste a la Voz de las Bene Gesserit?

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de Dune: La Profecía ya está disponible en Max. Ambientada en el universo creado por Frank Herbert 10.000 años antes de los eventos relatados en la novela principal, la ficción ya había explorado en su primer capítulo los orígenes de la Voz, una de las más poderosas habilidades de las Bene Gesserit... y ahora ha presentado a alguien capaz de hacerle frente. Y es que, si Desmond Hart ya había dado mucho de qué hablar por sus misteriosos poderes, la nueva entrega no hace sino aumentar las expectativas y misterios sobre su persona.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La Voz es la capacidad con la que cuentan las hermanas que les permite controlar a otras personas modulando la intensidad y el tono al hablar. Es un poder muy presente en el universo de Dune, tanto en los libros como en las películas de Denis Villeneuve.

El flashback inicial del primer episodio de la serie la muestra como una habilidad todavía desconocida, ya que cuando la joven Valya Harkonnen la utiliza contra una atónita Madre Dorotea, explica que es algo que ha estado trabajando y que puede enseñarle.

Puesto que la nieta de Raquella Berto-Anirul, primera Madre Superiora y fundadora de la Hermandad, no está dispuesta a continuar con su legado, Valya, fiel a la visión de Raquella, acaba por matarla ordenándole que se clave su propio puñal en la garganta. Muchos años después, en el segundo episodio de la ficción, Valya trata de deshacerse de Desmond Hart de la misma manera.

La Harkonnen viaja a Salusa Secundus tras las extrañas muertes de la Reverenda Madre Kasha, decidora de verdad del emperador y Pruwet Richese, el niño prometido a la princesa Ynez. En los últimos compases del primer episodio ambos morían quemados en una especie de combustión espontánea aparentemente provocada por Desmond, quien, lejos de negar sus crímenes, los admite tanto ante Javicco Corrino como ante Valya.

Al ver que Desmond es enemigo declarado de la Hermandad y que de alguna manera se ha ganado la confianza de Javicco, en un encuentro posterior, Valya le ordena que se apuñale haciendo uso de la Voz. Aunque al principio su poder parece surtir efecto, al contrario de lo ocurrido con Dorotea, el soldado no llega hasta el final, consiguiendo resistirse. Desmond sonríe al ver la confusión de la Madre Superiora y señala que su gran miedo no es hablar y no ser escuchada... sino hablar, ser escuchada y ser ignorada.

LA NATURALEZA DE LOS PODERES DE DESMOND

Así como la serie todavía no ha explicado detalladamente cómo consiguió Desmond matar a Pruwet y Kasha sin tocarlos, haciendo gala de un extraño poder nunca antes mencionado en los libros, el episodio no ofrece una razón concluyente sobre por qué el soldado es capaz de resistirse a la Voz... Aunque, al contrario de lo que ocurre con la mencionada combustión espontánea, en el material original sí hay precedentes de personajes capaces de hacer frente a las órdenes de las Bene Gesserit.

De hecho, en las novelas, Duncan Idaho entrena a Paul Atreides, el personaje que encarna Timothée Chalamet en los filmes de Villeneuve, para desarrollar inmunidad ante la Voz... Si bien en el tiempo en que vive Paul, la Voz parece ser una habilidad mucho más extendida que en el tiempo de La Profecía. Y es que tendría poco sentido que Desmond hubiese aprendido a defenderse de un poder tan poco conocido.

En todo caso, la serie parece indicar que tanto el poder para quemar víctimas a placer como el de combatir la Voz provienen de la misteriosa resurrección de Desmond tras ser engullido por un gusano de arena en Arrakis. Es más, de momento ha sido el propio personaje el que así lo ha asegurado.