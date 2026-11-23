Drag Race España renueva por una séptima temporada en atresplayer y abre su proceso de casting - ATRESPLAYER

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de su sexta temporada, atresplayer renueva Drag Race España por una séptima entrega. La decisión llega antes incluso de que concluya la emisión de la actual edición, que continúa arrasando cada domingo en la plataforma. Además, ya está disponible acceder al proceso de casting a través de la página web oficial.

En la séptima temporada, el programa volverá a emprender la búsqueda de la mejor superestrella drag española a través de una exigente carrera de desafíos. Como es habitual, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile e interpretación para evitar la eliminación y alcanzar la Gran Final, culminando cada entrega con una gran pasarela temática donde lucirán sus mejores propuestas.

¡Queda #DragRaceEs para rato! 💥



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Te estamos hablando a ti 😎¡Buscamos a la nueva superestrella drag española! 🤩



💥 Abrimos el casting de la temporada 7 de #DragRaceEs



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En la actual temporada, su primer episodio, titulado Cara o cruz, se ha posicionado ya como uno de los mejor valorados de toda la historia de Drag Race España. A este hito se suma el éxito previo del especial Meet The Queens de esta edición, que logró convertirse en el más visto desde el aterrizaje del formato en España.

Esta sexta entrega ha estado marcada por el regreso de Supremme de Luxe como maestra de ceremonias y por una destacada novedad en la mesa del jurado: la incorporación de Chanel junto a los habituales Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

La renovación de la ficción consolida en España el fenómeno global de RuPaul's Drag Race, la versión original estadounidense que cuenta ya con 18 temporadas y múltiples ediciones especiales. Adaptado con gran éxito en numerosos países, el formato trasciende lo televisivo ya acumula 33 premios Emmy, incluyendo cinco galardones en la categoría reina de mejor programa reality y de competición, además de haber reconocido en reiteradas ocasiones a su presentador, RuPaul.