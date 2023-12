Dominic West (The Crown) explica por qué ya no es amigo del Príncipe Harry

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

El final de The Crown ya está disponible en Netflix. Dominic West, quien da vida al Príncipe Carlos en las dos últimas temporadas de la serie, llegó a tener una relación cercana con el Príncipe Harry, pero ha revelado que ambos se distanciaron antes de que interpretara el papel.

"Perdimos el contacto porque hablé demasiado en una rueda de prensa y no volvimos a hablar", ha confesado West para TimesRadio, añadiendo que ha transcurrido una década desde entonces. El actor no ha ofrecido más detalles sobre las palabras específicas que propiciaron este desencuentro.

West y el Príncipe Harry participaron en 2013 en una expedición al Polo Sur que tenía como objetivo recaudar dinero para los veteranos heridos. En una rueda de prensa a su regreso, el intérprete habló del viaje y del papel del Príncipe en él, que parecía "especializado en construir letrinas".

"[El Príncipe Harry] Construyó esta increíble estructura almenada con bloques para que no entrara el viento e incluso tenía un portarrollos de papel higiénico", explicó West en su momento, según recoge Deadline. "Sentado allí, contemplando la hermosa vista pensaba: 'Esto es una cisterna real, en todos los sentidos'", dijo el actor en lo que pudieron ser las declaraciones que congelaron su relación con el Duque de Sussex.

“I said too much in a press conference so we didn’t speak after that.”



Stars of the The Crown Dominic West and Jonathan Pryce reveal their run-ins with the royal family, including why one of them is no longer on speaking terms with Prince Harry.@KateEMcCann | @adamboultonTABB pic.twitter.com/iJgCyrLtjp