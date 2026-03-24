Domingo Corral ficha por HBO Max donde ya desarrolla una serie escrita y dirigida por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos - HBO MAX

MADRID, (CulturaOcio)

HBO Max ha anunciado un acuerdo de colaboración con Domingo Corral para la producción en exclusiva de ficción televisiva en España. El productor, antiguo director de contenidos de Movistar Plus+ donde sacó adelante series como 'Querer', 'La Mesías', 'Antidisturbios' o 'Celeste', ya tiene un primer proyecto en marcha para la plataforma de Warner Bros. Discovery. Se trata de una serie sobre la la desaparición de 'El Nani' escrita y dirigida por Alberto Rodríguez junto a Rafael Cobos, con quienes ya colaboró en 'Anatomía de un instante'.

"Estoy encantado de haber encontrado un socio con el que puedo seguir produciendo las series en las que siempre he creído. El compromiso de HBO con la calidad, la audacia y la originalidad siempre ha inspirado mi enfoque en el arte de contar historias", ha afirmado Corral en un comunicado difundido por el servicio de streaming. "Estamos muy contentos de asociarnos con Domingo Corral, cuya notable trayectoria ha contribuido a llevar la ficción audiovisual española contemporánea al escenario global", ha dicho Sarah Aubrey, Head of Original Content de HBO Max, quien ha anunciado la noticia en el contexto del festival de series europeo Séries Mania.

"Domingo ha sido durante mucho tiempo un defensor de las voces audaces y singulares, y un colaborador de confianza para toda la comunidad creativa. Es un honor para nosotros apoyar este nuevo capítulo de su carrera de renombre mundial, y estamos deseando ver las poderosas historias que surgirán de esta nueva aventura en HBO", destaca Aubrey.

Domingo Corral es productor independiente y antiguo director de contenidos de Movistar Plus+, cargo que ocupó hasta mayo de 2025. Bajo su liderazgo, Domingo dio luz verde a las esperadas películas 'El ser querido', protagonizada por Javier Bardem, y 'La bola negra'.

Además, la compañía desarrolló y estrenó películas como 'Sirât', nominada a los Oscar este año en la categoría de mejor película internacional y mejor sonido, y 'Los Domingos', ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y Premio Goya a la mejor película de este año. También supervisó aclamadas series reconocidas en Séries Mania y en los Premios Feroz, entre las que se incluyen 'Anatomía de un instante', 'Querer', 'La Mesías', 'Antidisturbios' y 'Celeste'.

SERIE SOBRE 'EL NANI' DE ALBERTO RODRÍGUEZ

Como parte de este acuerdo de 'first look' con HBO Max, Corral ya ha comenzado a desarrollar un proyecto sobre la desaparición de 'El Nani'. Escrito y dirigido por Alberto Rodríguez junto a Rafael Cobos, una continuación de la colaboración tras el éxito Anatomía de un instante, que se estrenó en Movistar Plus+ el año pasado y se proyectará en Séries Mania.

Según adelanta HBO Max, la serie tendrá como telón de fondo la España de principios de los años 80, en plena transición a la democracia, una época en la que el país se enfrenta a una oleada de delitos y una de las tasas de atracos a bancos más altas del mundo. Para combatir el miedo de la población, se crea una unidad policial con amplios poderes, integrada por agentes franquistas, que opera con casi total impunidad.

Tras un robo que termina en asesinato, un joven ladrón de poca monta conocido como Nani es detenido injustamente por la unidad y pronto desaparece, convirtiéndose en la primera persona desaparecida de la nueva democracia española. En esta nueva y emocionante serie, Rodríguez y Cobos exploran otra época de la historia española, llevando a las pantallas la larga lucha de la gente corriente para traer la democracia y la justicia a nuestro país.

Acerca de Domingo Corral