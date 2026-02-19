El documental Más allá de los Testigos de Jehová llega a HBO Max

Más allá de los Testigos de Jehová, el documental que desenmascara a la comunidad religiosa, llega a HBO Max - HBO MAX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Este viernes HBO Max estrena Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová, serie documental que explora los entresijos detrás de la comunidad religiosa. A partir de los testimonios de personas que han abandonado la organización y de expertos en sectas, el documental promete desvelar muchos de los "cuestionables métodos" que la institución "se ha empeñado en ocultar durante décadas".

La serie, compuesta por tres episodios y dirigida por Pablo Aguinaga, se adentra en una realidad que muchos exmiembros de los Testigos de Jehová describen como "perturbadora", relatando "aspectos desconocidos sobre sus normas y obligaciones". Así, repasa el recorrido de sus integrantes, desde su llegada a la comunidad hasta su expulsión o abandono y su proceso de autodenominación como víctimas.

Gracias a imágenes de archivo, el documental disecciona el juicio histórico celebrado en 2022 en Madrid, en el que la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová se defendió ante la demanda interpuesta por la organización, representado por numerosos abogados estadounidenses al servicio de la congregación, para obligarles a eliminar el término "víctimas" de su denominación. Por primera vez, la sentencia de la jueza calificó de "secta destructiva" a la organización de Testigos de Jehová tras escuchar los testimonios de sus exmiembros.

El periodista José Ramón Navarro Pareja, que participa en el documental, fue clave en este proceso, siendo el único reportero que siguió de cerca el juicio. Además del testimonio de numerosos extestigos, la producción cuenta con voces expertas en la materia, como el abogado Carlos Bardavío, el psicólogo Miqueas Henares y el teólogo y experto en sectas Luis Santamaría. La serie documental está basada en el pódcast del Diario ABC Los expulsados del paraiso: sobrevivir a los Testigos de Jehová.

El primer episodio, titulado Génesis, muestra la vida dentro de los Testigos de Jehová a través de testimonios que revelan experiencias personales, normas estrictas y el papel de los denominados Ancianos, mostrando aspectos desconocidos de la comunidad religiosa. Unas vivencias en primera persona que el documental continúa explorando en su capítulo 2, Éxodo.

Por último, el episodio final, titulado Apocalipsis (el juicio final), muestra cómo, tras haber encontrado refugio en una nueva comunidad, las víctimas expulsadas de los Testigos de Jehová se enfrentan a un nuevo juicio a raíz de un suceso inesperado.

Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová es una serie documental original de HBO en España. Por parte de BOXFISH, Edi Walter y Mariano Tomiozzo son los productores ejecutivos. Bibiana González, Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio son las productoras de Warner Bros. Discovery.