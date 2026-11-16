Divinity emite en directo la gala de LOS40 Music Awards Santander 2026

Divinity retransmitirá en directo la gala de LOS40 Music Awards Santander 2026 - MEDIASET ESPAÑA

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

LOS40 Music Awards Santander 2026 se retransmitirán este viernes 20 de noviembre a partir de las 20:30 horas en Divinity. La gala, celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona que tendrá una duración de más de tres horas, también podrá seguirse en Mediaset Infinity, y en la web, la app y el canal de YouTube de LOS40.

Los galardones de Los 40 Principales alcanzan su vigesimoprimera edición en un año muy especial, ya que la emisora conmemora su 60º aniversario. El locutor, presentador y DJ Tony Aguilar junto a Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá, conductores del morning show Anda ya, presentarán la gala. Mientras que el locutor Óscar Martínez será el DJ.

La velada reunirá a destacados artistas de la industria musical, además de entregar los premios divididos en tres grandes categorías: España, Internacional y Global Latina.

ROSALÍA, FAVORITA CON SIETE NOMINACIONES

En esta ocasión, la cantante catalana Rosalía parte como la gran favorita de la noche, con un total de siete nominaciones. Con su álbum LUX, la cantante arrasó ya en los Latin Grammy con seis premios, y parte también como favorita en los Grammy, donde acumula nueve candidaturas.

El evento contará con un cartel artístico de primer nivel que compartirá protagonismo con los ganadores de la noche. Sobre el escenario del recinto actuarán estrellas nacionales e internacionales como Olivia Dean, Romeo Santos y Prince Royce, Quevedo, Guitarricadelafuente, Carlos Vives, Ravyn Lenae, Lola Índigo, Ana Mena, Emilia, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Ryan Castro, Camilo, Lucho RK y Álvaro de Luna, quienes interpretarán algunos de sus éxitos en una jornada marcada por la emoción y las sorpresas.