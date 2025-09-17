Discovery Channel celebra sus 40 años con una programación especial llena de hitos y aventura

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Discovery Channel cumple 40 años. Y para celebrarlo, el canal ofrecerá a lo largo de todo el mes de octubre una programación especial llena de aventura y curiosidad. Así, los espectadores podrán disfrutar de los regresos de los programas más icónicos y multitud de estrenos que giran en torno a temas como la supervivencia, motor, trabajos duros, construcción, oro, crimen y misterio, ciencia y fenómenos paranormales.

El plato fuerte del especial será la Space Week 2025, que tendrá lugar entre el 4 y el 10 de octubre. A lo largo de la semana, se emitirá en exclusiva cada día a las 22:00 horas Aurora. Esta producción internacional combina CGI de última generación, archivos históricos y entrevistas con los pioneros que están expandiendo los límites de la humanidad más allá de la Tierra.

La semana siguiente los estrenos irán destinados a rememorar los descubrimientos más impactantes e inesperados. Así, el martes 14 de octubre a las 22:00 horas, los espectadores podrán disfrutar de Fortuna en la Basura. Conducido por Matt Paxton, el "rey de los tesoros", la serie rescata piezas históricas y colecciones insólitas que convierten lo olvidado en auténtico oro.

El viernes 17 a la misma hora, el canal estrenará Dentro de un Atraco. A través de testimonios de detectives, analistas forenses y antiguos ladrones de élite, el programa reconstruye con detalle los robos más rocambolescos de la historia, capaces de sacudir bancos y joyerías en todo el mundo.

Además el canal pondrá acompañará los estrenos con el regreso de dos de sus programas más icónicos. Por una parte, el sábado 11 de octubre a las 22:00 horas comenzará la temporada 21 de Pesca Radical, en el que los legendarios capitanes del mar de Bering desafiarán tormentas y olas gigantes en una carrera extrema por el cangrejo real, marcada por riesgos, averías y decisiones al límite.

Por otro lado, el lunes 27 de octubre a las 22:00 horas, arrancará la temporada 3 de Aventura en Pelotas: Solo puede quedar uno, el programa de supervivencia extremo en el que catorce veteranos lucharán contra calor abrasador del desierto de Australia, el hambre y traiciones estratégicas hasta que solo uno se alce con la victoria.

A lo largo de cuatro décadas, desde 1985, Discovery Channel ha mostrado el esfuerzo, la pasión y la valentía de personas que viven al límite a través de sus series más icónicas como Pesca Radical, Expedición al pasado o La fiebre del oro. Además, el canal también ha abierto la ventana a mundos desconocidos a través de sus eventos globales como la Shark Week o la Space Week.