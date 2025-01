MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Érase una vez el Oeste, el crudo y violento western que desde su reciente estreno está triunfando en Netflix, está ambientado en los albores de la conocida como Guerra de Utah, el conflicto que en 1857 enfrentó a la iglesia mormona, los grupos indígenas y el Gobierno de Estados Unidos. A pesar de partir de unos hechos y unos personajes reales, la miniserie no deja de ser una ficción, tal y como ha señalado su director, Peter Berg, respondiendo a las críticas por las libertades creativas y la falta de rigor histórico de algunos de sus pasajes.

"Nunca dijimos que estábamos haciendo un documental y que todo se basaba al cien por cien en hechos reales", expresó Berg en declaraciones a The Hollywood Reporter. En particular, el realizador se refirió a uno de los eventos más impactantes de la serie, la masacre de Mountain Meadows, que realmente sucedió, si bien no tal y como se presenta en Érase una vez el Oeste.

"No es una representación literal de la masacre de Meadows porque esas masacres tuvieron lugar durante tres días y la nuestra tiene lugar muy rápidamente. He escuchado algunas de las críticas, pero no he escuchado a nadie del lado mormón negar que la masacre de Meadows ocurrió y que los mormones la perpetraron", indicó Berg, revelando que los comentarios que les habían hecho llegar tenían que ver más bien con otras libertades tomadas.

El director abordó la escena en la que "algunas mujeres mormonas son secuestradas por nativos americanos" y admite que "eso no ocurrió en torno a la masacre de Meadows, pero ocurrió". "Hay muchos relatos documentados de nativos que se llevaron a gente", argumentó el director.

"Nos tomamos muchas libertades. Pero creo que somos muy precisos de manera razonable en lo que respecta a los acontecimientos clave, en particular la masacre de Meadows", defendió Berg.

Cabe destacar que, aun sin negar la implicación de los mormones en la citada matanza, miembros de la comunidad han expresado su indignación por la representación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la ficción.

Así, el creador de contenido ScripturePlus, perteneciente a esta iglesia, calificaba a la serie de "históricamente inexacta", mientras que los cineastas mormones Barrett y Jessica Burgin criticaban que con ella se perpetuase "la vieja idea de que los mormones son violentos".