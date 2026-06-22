Deslenguado tráiler de Gatos callejeros, la serie de animación de Ricky Gervais para Netflix - NETFLIX

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Gatos callejeros, la mordaz serie de animación para adultos de Ricky Gervais (The Office) para Netflix, llegará el 7 de agosto. A modo de aperitivo, la plataforma de streaming ha lanzado un mordaz tráiler en el que su protagonista, Gus, un gato gordinflón, y sus amigos felinos malhablados se buscan la vida como pueden.

"Hola, chicos. ¿Cómo estamos?", pregunta uno de los amigos de Gus, que se encuentran tirados en un cochambroso sofá. "Con hambre, con sueño y de muy mala hostia", responde Gus. La siguiente escena descubre que el plan del día para ellos es buscar la casa de una pequeña gata, distraerse enseguida y "matar algo".

"Gus, ojalá no hubiera nacido", le confiesa la gatita en un momento de intimidad. "No digas esas cosas. La vida es un regalo. Y tú eres un gato. ¿Sabes lo que mola ser un gato? Es la hostia en verso", le responde este. Seguidamente, el adelanto muestra a los felinos intentando sobrevivir en el mundo de los humanos y también descubrirse a sí mismos mientras debaten sobre cómo les gustaría morir o hacen trastadas en la calle.

GATOS CALLEJEROS, SERIE DE NETFLIX DIRIGIDA POR RICKY GERVAIS

Gatos callejeros es una serie creada por Ricky Gervais, quien además ejerce como director junto a Elliot Dear. La ficción estará compuesta por seis episodios y contará con un reparto de voces originales encabezado por el propio Gervais en el papel de Gus.

Completan el elenco de voces de la nueva serie de Netflix en su versión original otros nombres Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan, Natalie Cassidy y Tony Way.