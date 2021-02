El desagradable paso de Jean-Claude Van Damme por Friends: "¡Dile que no me meta la lengua!"

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Jean-Claude Van Damme hizo una aparición estelar en Friends en 1996. El actor se interpretó a sí mismo en un episodio de la segunda temporada titulado muy descriptivamente como El de después de la Superbowl: Parte 2 y, tal como ha revelado el director Michael Lembeck, el intérprete no causó buena impresión entre las estrellas de la ficción y fue uno de los cameos más problemáticos de la historia de la serie.

En el episodio, Monica (Courteney Cox) y Rachel (Jennifer Aniston) conocen a Van Damme en un set de rodaje. Debido a un malentendido, ambas terminan enfrentadas y buscando captar la atención del héroe de acción. Phoebe (Lisa Kudrow) intenta hacerles ver que están haciendo el ridículo, pero no es hasta que la estrella de Doble impacto o Soldado Universal sugiere un trío que ambas deciden ignorarle.

En una entrevista con THR, Lembeck recordó que Van Damme fue bastante difícil de manejar en el set. El realizador aseguró que el actor no estaba preparado y no era profesional. Además, Lembeck rememoró un incidente que hizo que Aniston y Cox se sintieran de lo más incómodas.

En unas escenas adicionales que no se emitieron, Van Damme besa a Rachel y Monica. Según Lembeck, la filmación de esta secuencia no fue nada fácil. "¡No está preparado y es arrogante! Pero esta es la historia que quiero compartir: primero le grabamos a él y a Jennifer. Después ella se acercó a mí y me dijo: '¿Podrías hacerme un favor y pedirle que no meta su lengua en mi boca cuando me esté besando?'. Le dije a él que todo había ido bien, pero que era un plano muy corto y que por favor no hiciera eso", relató.

Pero cuál fue la sorpresa del director cuando comprobó que Van Damme volvió a hacer lo mismo cuando rodó su escena con Cox. "Luego filmamos una escena con Courteney. Viene Courteney hacia mí y me dice: '¿Podrías decirle que no meta su lengua en mi boca?'. ¡No lo podía creer! Tuve que decírselo de nuevo, pero un poco más firme", relató el director que recuerda que trabajar con otras estrellas que pasaron por el especial como Julia Roberts o Brooke Shields fue "un placer".

La publicación señala que ni Van Damme, ni ninguno de los miembros del elenco de Friends, han hecho ningún tipo de comentario sobre el incidente que describe Lembeck. Es posible que el director adorne un poco la historia o la recuerde de manera diferente. Pero, si los eventos tuvieron lugar tal y como los describe es un ejemplo bastante claro de la tóxica dinámica machista que imperaba hace unos años en cualquier entorno y cualquier interacción.