Una década amor y desamor en el tráiler de Los Años Nuevos, la nueva serie de Sorogoyen

10 Años De Amor Y Desamor En El Tráiler De Los Años Nuevos, La Nueva Serie De Rodrigo Sorogoyen - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Los años nuevos, la segunda serie de Rodrigo Sorogoyen para Movistar Plus+ tras la aclamada Antidisturbios, se estrenará en dos tandas de cinco episodios que llegarán a la plataforma el 28 de noviembre y el 12 de diciembre. Ahora, el servicio de streaming ha revelado el tráiler oficial de la ficción, que ofrece una primera aproximación a los diez años de la historia de amor y desamor de Ana y Óscar, interpretados por Iria del Río y Francesco Carril.

El adelanto de la nueva creación del director de As Bestas o El reino, de más de dos minutos de duración, recorre varios momentos de la vida de los protagonistas. "¿Cómo has estado todo este tiempo, Óscar?", le pregunta Ana. "He estado bien. Mal, bien. La vida" contesta antes de que el tráiler dé paso a mostrar los primeros momentos de su relación, cargados de un entusiasmo que irá perdiéndose con el paso de los años.

La miniserie, que tendrá un limitado estreno en salas de cine antes de llegar al servicio de streaming, atravesará desde 2015 hasta 2024 las idas y venidas de esta pareja, sus momentos más íntimos y sus conflictos personales, siempre en torno a un momento concreto, el cambio de año. "Pero que a veces también, joder, nos aferramos a cosas que...", confiesa reflexivo Óscar a Ana en una profunda conversación.

"Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles, y una relación que va y viene. La noche en la que los dos cumplen los 30 se conocen, se enamoran, y comienzan una relación cuyas idas y venidas se alargarán diez años", reza la sinopsis oficial de la ficción.

El director de filmes como Que Dios nos perdone o Stockholm ha creado esta serie junto a Sara Cano y Paula Fabra, que después de presentarse en el Festival de Venecia y pasar por la SEMINCI, será la primera serie española en participar en el Tokio International Film Festival, donde As Bestas logró el Grand Prix en 2022.

Sorogoyen, también productor ejecutivo de la serie, dirige cuatro de los diez episodios que conforman la historia. La realización de los otros seis capítulos corre a cargo de Sandra Romero (Por donde pasa el silencio) y David Martín de los Santos (La vida era eso). Además, Marina Rodríguez Colás y Antonio Rojano participan junto a Sorogoyen, Cano y Fabra en el libreto de Los años nuevos, cuyo rodaje ha tenido lugar en diversas localidades de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Lyon y Berlín. Nacho Vegas aporta su sello personal a la banda sonora con un tema original inspirado por la trama que cierra la ficción.

Los años nuevos es una serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Caballo Films y en asociación con ARTE France. La distribución internacional de la ficción corre a cargo de Movistar Plus+ International.