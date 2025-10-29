Death Valley, el éxito de BBC con Timothy Spall y Gwyneth Keyworth, llega a España de la mano de Cosmo

Death Valley, la comedia policiaca con Timothy Spall y Gwyneth Keyworth, llega a España de la mano de Cosmo - CANAL COSMO

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Death Valley, uno de los más exitosos estrenos de la BBC de los últimos cinco años, llegará al canal COSMO a partir del jueves 6 de noviembre a las 22:00 horas. A lo largo de seis episodios la ficción protagonizada por Timothy Spall y Gwyneth Keyworth sigue a la peculiar pareja formada por un histriónico actor retirado y una detective fan que deben resolver todo tipo de misterios.

El veterano Spall, intérprete conocido por haber participado en filmes como Secretos y mentiras, Mr. Turner y la saga cinematográfica de Harry Potter, donde encarnó a Peter Pettigrew (Colagusano), interpreta a John Chapel, un actor retirado famoso por haber interpretado a un célebre detective televisivo.

Su solitaria vida da un giro inesperado cuando la detective Janie Mallowan, a la que interpreta Gwyneth Keyworth (Black Mirror), una ambiciosa investigadora fan de su serie, lo arrastra a colaborar en el caso de un asesinato real.

La química entre la pareja protagonista es una de las claves del éxito de la serie en Reino Unido, que ya ha sido renovada por una segunda temporada. A través de la combinación del humor británico con un misterio semanal digno de Agatha Christie, Death Valle aborda temas como la soledad, el duelo y la amistad.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Death Valley Alexandria Riley (Silo), Steffan Rhodri (Wonder Woman) y Rithvik Andugula (Extraordinary), entre otros. Simon Hynd dirige la ficción a partir de un guion firmado por Paul Doolan

"John Chapel vive aislado en la campiña galesa atormentado por haber antepuesto su carrera durante los últimos meses de vida de su esposa. Todo cambia cuando, justo enfrente de su casa, se produce una sospechosa muerte y la sargento Janie Mallowan toca su puerta sin imaginar que al otro lado encontrará a su ídolo.

La experiencia de John, un actor algo presuntuoso que después de años interpretando a un investigador parece haberse convertido en uno, y la determinación de Janie, una policía tenaz e imprudente con el firme propósito de ascender, forman el dúo perfecto para resolver los crímenes más sorprendentes.

Lo que empieza como una colaboración accidental pronto se transforma en una singular alianza. Chapel es intuitivo, observador y un gran seductor capaz de descifrar la verdad detrás de los gestos y los silencios de los sospechosos. Janie, por su parte, adora el método policial, es rigurosa y posee el ímpetu de alguien con mucho que demostrar", reza la extensa sinopsis oficial.