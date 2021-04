El cuento de la criada (The Handmaid's Tale): La técnica de tortura que lleva al límite a June en la temporada 4

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) mostró la huida de Gilead de varios niños y mujeres gracias a June (Elisabeth Moss). En los nuevos episodios la protagonista tendrá que hacer frente a las retorcidas técnicas de tortura de Lydia (Ann Dowd), que hará todo lo posible por conocer la ubicación secreta en la que están las criadas fugadas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 4x03, titulado El cruce, Lydia emplea con June una técnica llamada waterboarding o submarino, que consiste en cubrir la cara del individuo con un paño y echarle agua. Pero el personaje de Moss también tiene que hacer frente a otra macabra ocurrencia de Lydia.

La hija de June, Hannah, está encerrada en una habitación de cristal y la protagonista ve a la niña, que ya no recuerda a su madre. "Traen a Hannah y creo que no es solo la idea de que ellos podrían hacer daño a Hannah, creo que saben que Hannah no la reconocerá y que le tendrá miedo", explicó Moss a The Wrap.

"Pero la idea de que ella ya no la reconociera, sabían que eso la destruiría. Sabían que eso simplemente le haría tanto mal que ella no tendría otra opción que hablar, porque ya nada le importa", añadió.

"Desafortunadamente, la idea de usar a Hannah de esa manera se tomó de lo que le hacen a la gente en otros países. Y Margaret Atwood tomó la decisión en el libro de que lo que le sucede en el libro a la gente también le sucede en la vida real, a las mujeres", dijo el creador Bruce Miller. "Queríamos defender eso. Y de una manera terrible, la nuestra es la versión suave de lo que le harían a la pobre Hannah en algunos países", agregó.

"Todos piensan: 'No voy a hablar'. No hablas y así es como funciona. Todos hablan. Todos se rompen. Te atrapan para siempre. Con el tiempo, te derrumbarás. Lo interesante aquí es que te preguntas qué hará June para no derrumbarse. Pero lo hace. Se rompe. Quería que la audiencia tuviera la expectativa de lo fuerte que era June y que se decepcione porque no es una superheroína, es solo una persona normal. Ella atraviesa un trauma terrible, y es pequeño en comparación con el real. Algunas partes son menores en comparación con el trauma de la vida real que infligen a las personas, especialmente a las mujeres, cuando los tienen así", argumentó Miller.

Después de que June revelara la ubicación de sus amigas, detienen a las criadas junto con June, quien se siente muy mal por lo que ha hecho. Pero mientras se dirigen con Lydia a una colonia, se detienen en un cruce de vías de tren y el conductor sale al baño, ocasión que las mujeres aprovechan para huir. Mientras June duda si huir, corre con sus compañeras y logra llegar al otro lado. Al final, son solo June y Janine (Madeline Brewer) las que consiguen cruzar las vías a tiempo, mientras que el resto son atropelladas o mueren a tiros.

"Creo que las cosas se ponen muy extremas en ese momento. No creo que tenga tiempo para procesar lo que acaba de ver. Creo que lo único en lo que puede pensar en ese momento es: 'Tenemos que correr. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos.' Y ella tiene que levantar a Janine, tiene que hacerla correr, tienen que irse. De lo contrario, todo eso era en vano. Y no creo que tenga tiempo para pensar, que es lo que imagino que sentirías en ese momento. No hay nada que puedan hacer. Esas mujeres se han ido. No hay nada que puedan hacer para ayudarlas. Se tienen que ir. Tienen que correr", esgrime Moss.