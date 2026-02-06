¿Cuánto dinero se queda Hacienda del bote de Rosa en Papasapalabra? - ATRESMEDIA

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Rosa Rodríguez se ha convertido en la ganadora del bote más alto de la historia de Pasapalabra, que asciende a 2.716.000 euros. Como es bien sabido, esta no será la cantidad final que se embolsará la concursante, pues una parte irá destinada a Hacienda Pero... ¿cuánto, exactamente?

En primer lugar, deberá pagar un 19%, correspondiente al tramo nacional del IRPF y que cualquier ganador de un premio en televisión debe tributar. Esto supone una retención de 516.040 euros por parte de la Agencia Tributaria, con lo que el premio quedaría en 2.199.960 euros llegados a este punto.

A esto hay que sumarle la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2026. Así, destinará un 46,39% del premio en impuestos: por un lado, 24,09% de la escala estatal y, por otro, un 22,30% de la escala autonómica al residir en Galicia.

Este último porcentaje varía dependiendo de la comunidad autónoma. En caso de que hubiera ganado el bote su contrincante en el concurso, Manu Pascual, habría tenido que pagar un porcentaje menor al ser residente de la Comunidad de Madrid, concretamente un 19%.

En conclusión, la Agencia Tributaria estatal recaudará 654.300 euros del premio y la Hacienda autonómica de Galicia se quedará con unos 605.700 euros. En total, se descontarían 1.260.000 euros, quedando el premio neto para Rosa en 1.456.400 euros, aproximadamente.

Hasta el triunfo de Rosa, el premio mayor hasta la fecha en Pasapalabra era el conquistado por Rafa Castaño en marzo de 2023, cuando se hizo con 2.272.000 euros. En esta ocasión, la cantidad final después de impuestos que le correspondió al concursante ascendió a 1.219.299.25 euros netos.

La concursante completó las 25 palabras del Rosco tras 306 programas. Lo hizo a falta de tan solo tres segundos y con la letra 'M' de Morrall, apellido de la mítica figura de la NFL Earl Morrall, que en 1968 fue elegido como el jugador más valioso de la liga de fútbol americano.