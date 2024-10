Keira Knightley, espía en Navidad en el vibrante tráiler de Palomas Negras, la nueva serie de Netflix

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Palomas Negras, la nueva serie de espionaje protagonizada por Keira Knightley y Ben Whishaw llegará a Netflix el jueves 5 de diciembre. Con una segunda entrega ya confirmada, la plataforma ha revelado el vibrante tráiler de la ficción, que ofrece un primer vistazo a la enérgica interpretación de la actriz de cintas como Orgullo y prejuicio, Anna Karenina o The Imitation Game.

El adelanto, de aproximadamente dos minutos de duración, arranca con la jefa del servicio de espionaje, Reed (Sarah Lancashire) presentando a Helen Webb (Knightley): "Nos lleva pasando secretos del Gobierno diez años. Ya sabes lo lucrativo que ha sido para nosotros". A pesar de ello, el asesinato del amante de la protagonista transformará su vida en una constante persecución para la que su familia, que desconoce de su profesión, no está preparada.

Al ritmo de Bang Bang (My Baby Shot Me Down) de Nancy Sinatra interpretada en esta ocasión por la cantante británica Raye, el personaje de Knightley, junto a su amigo Sam Young (Ben Whishaw), sortearán los obstáculos que se interponen en su misión de descubir al asesino, desvelando varias conspiraciones de los bajos fondos londinenses. "Si intentas detenerme, te mataré yo misma", avisa Webb.

"Ambientada en Londres en plenas Navidades, Palomas Negras es una conmovedora historia de acción que gira en torno a la amistad y el sacrificio. La protagonista, Helen Webb, es una mujer perspicaz, pragmática, esposa y madre entregada... y espía de profesión. Durante diez años, ha estado filtrando los secretos de su marido, un político, a la misteriosa organización para la que trabaja: las Palomas Negras.

Tras el asesinato de su amante secreto, Jason (Andrew Koji), su jefa, la enigmática Reed, recurre a un viejo amigo de Helen, Sam Young, para que la proteja. Helen y Sam se lanzan juntos a una misión para investigar quién asesinó a Jason y por qué, lo que les llevará a descubrir una compleja red de conspiraciones que conecta el oscuro submundo londinense con una crisis geopolítica inminente", reza la sinopsis oficial de la serie.

Joe Barton (Giri/Haji: Deber/Deshonor, The Lazarus Project) es el creador, guionista y productor ejecutivo de esta serie producida por SISTER (Chernobyl, Esto te va a doler, El poder) y Noisy Bear.