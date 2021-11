¿Cuándo se estrena la temporada 6 de Better Call Saul?

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

La sexta y última temporada de Better Call Saul se ha visto afectada por varios retrasos. Además del COVID-19, el rodaje se aplazó cuando Bob Odenkirk sufrió un ataque cardíaco en el set en julio. Después de descansar y concentrarse en su recuperación, el actor volvió a la grabación en septiembre. Parece que después de tantos contratiempos, pronto se conocerá la fecha de lanzamiento.

En su cuenta de Twitter oficial la serie compartió un meme haciendo referencia a las preguntas de los fans. En la imagen se ve a Kim Wexler (Rhea Sheehorn) hablando por teléfono en un baño y mirando nerviosamente a su alrededor.

"Sí, siguen preguntando cuándo es el estreno", reza el texto junto a la foto. Esta publicación ha hecho pensar a los fans que pronto se anunciará la fecha de lanzamiento de la esperada temporada.

"Yeah, they keep asking when the premiere is." pic.twitter.com/kNP6eaBWvL