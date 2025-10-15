¡Cruza la pasarela! La experiencia de Operación Triunfo llega a Madrid con una exposición inmersiva

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

La nueva edición de Operación Triunfo arrancó el pasado 15 de septiembre en Prime Video. Con el objetivo de celebrar el fenómeno del talent show, Movistar y la plataforma de Amazon se han unido para crear una exposición inmersiva sobre el programa. De esta manera, los fans más acérrimos de OT podrán sentirse como si estuvieran dentro de la mítica Academia.

La exposición estará abierta a todos los públicos de forma gratuita en el Espacio Movistar, situado en el histórico edificio de Telefónica (Gran Vía, 28) hasta el 26 de octubre. A lo largo de distintas actividades, el evento recrea los espacios más icónicos de la Academia como el sofá del salón o el escenario.

Y no solo eso, pues los visitantes podrán además cumplir uno de sus sueños: cruzar la pasarela, como si estuviesen en una gala en directo, con el ruido del público, los aplausos, las luces, el escenario, las pantallas gigantes... y, por supuesto, el micrófono en el centro. Además, el espacio contará con una versión del TikTok Corner en el que los visitantes podrán grabar sus mensajes para los concursantes y disfrutar de contenido en torno al programa.

Otra de las grandes actividades propuestas serán diversos juegos, con premio incluido, en los que los espectadores pondrán a prueba sus conocimientos sobre OT. Además, este martes 14 de octubre a las 19:00 horas se grabará el nuevo episodio de Keep it cutre, que contará con la presencia de Iván Rojo y Salma de Diego, exconcursantes de OT2025.

Además, Movistar ha anunciado que próximamente sorprenderá con la presencia de uno de los profesores de la Academia, Pablo Lluch, en uno de sus escaparates. Se espera que este transforme la Gran Vía en un escenario improvisado con su piano, acercando la emoción de la música y el espíritu de la Academia a todos los que pasen por delante.

En este punto, cabe recordar que Prime Video y Movistar ya se unieron el pasado 15 de septiembre para celebrar la Watch Party de la Gala 0, el pistoletazo de salida de la nueva edición. Los nuevos programas se emitirán semanalmente en la plataforma de Amazon hasta el 15 de diciembre.