Las grandes novedades de Operación Triunfo 2025: conexión con el exterior y nuevos programas semanales

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

La próxima edición de Operación Triunfo arrancará su andadura en Prime Video el próximo lunes 15 de septiembre a las 22:00 horas. A tan solo cinco días para conocer a los dieciséis integrantes de la academia, la plataforma ha dado a conocer las novedades que incluirá en el icónico concurso musical.

Por primera vez en la historia del programa, los integrantes de la academia tendrán acceso al exterior gracias a una colaboración con TikTok. Así, los concursantes podrán disfrutar de quince minutos de contenido de esta plataforma a la semana en un espacio físico llamado TikTok Corner.

Las reacciones de los concursantes al contenido, cuidadosamente seleccionado, se podrán ver en directo cada viernes a las 15:00 horas a través del canal 24h de YouTube y también en TikTok. Además, por primera vez el concurso musical se podrá ver en seis países de Latinoamérica: México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú

GALAS MÁS LARGAS Y UN PLATÓ DE VANGUARDIA

En esta ocasión las galas semanales serán ligeramente más largas que en 2023 con el objetivo de dar más espacio a los concursantes y sus actuaciones. Además, se eliminará la post gala y los vídeos del resumen de lo que ha ocurrido en la semana se incluirán dentro del programa semanal.

Por otro lado, los profesores volverán a disfrutar de la gala desde la academia y se eliminarán las conexiones en directo con la Green Room, aunque este espacio continuará funcionando entre bambalinas, para microfonar a los concursantes y hacer las correspondientes pruebas de audio.

A esto se le suma la renovación del plató del programa, que consta de 358 metros cuadrados, en el que se ha integrado todo tipo de tecnología punta. Como novedad, la iluminación incorpora tecnología láser en las cabezas móviles, duplicando la potencia de luz y consiguiendo colores más puros y enfoques más precisos, que transformarán cada actuación en una experiencia visual inmersiva.

NUEVOS PROGRAMAS SEMANALES

Por último, al margen de la gala semanal, el talent show se ampliará con dos programas nuevos. Por una parte Conexión OT, un formato diario emitido en directo de martes a sábado a las 20:00 horas presentado por Miriam Rodríguez. La exconcursante de Operación Triunfo analizará todo lo que ocurre dentro de la academia desde distintos enfoques.

De esta manera los martes se mostrará todo lo que sucede en la Academia justo después de la gala, con entrevistas al expulsado y al favorito; los miércoles será el turno de los nominados, que podrán recibir mensajes de apoyo de sus familiares o amigos; los jueves se realizará el primer pase de micros con comentarios de los profesores en directo. Los viernes los concursantes responderán en directo a preguntas y mensajes en vídeo enviados por los fans a través de TikTok, previamente seleccionados para la ocasión; y los sábados se emitirá el segundo pase de micros y el posterior análisis de cada uno de los profesores.

Por otro lado, cada domingo a las 20:00 horas en Prime Video se emitirá La Cara B, un spin-off semanal que recopilará los momentos más divertidos, sorprendentes y curiosos de las galas, la Academia y el Canal 24h. El programa contará con las colaboraciones de María Lyona, que hará de reportera de gala; el vidente Sandro Rey; y la Yaya Maricarmen y su nieto Héctor, quienes aportarán su particular visión del programa.

Cabe recordar que el jurado de esta edición estará formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y Cris Regatero, que repite de la edición anterior. El equipo de profesores está liderado por Noemí Galera como directora de la Academia y Manu Guix como director musical. Completan el profesorado de Operación triunfo 2025 Vicky Gómez, Judith Endje Pablo Lluch, Vic Mirallas, La Dani, Andrea Vilallonga y Pol Cejas.