El creador de Sherlock, Steven Moffat, prepara una serie sobre el 10 de Downing Street

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Steven Moffat, creador de Sherlock o Desde dentro, tiene entre manos una serie sobre uno de los enclaves más emblemáticos de Reino Unido, el número 10 de Downing Street, la residencia oficial y lugar de trabajo del primer ministro británico.

"Hay un primer ministro en el ático, una cafetería en el sótano y un laberinto empapelado de romance, crisis y desamor en medio", reza una primera sinopsis de la ficción, según recoge The Hollywood Reporter. "Ambientada en la única casa adosada de la historia con ratones y un arma nuclear disuasoria, es la única vivienda del mundo en la que una resaca puede desencadenar una guerra", continúa el texto.

"El Gobierno será ficticio, pero los problemas serán reales. Nunca sabremos qué partido está en el poder, porque una vez que todo el mundo se vaya al garete, eso apenas importará. Esta es una serie sobre el edificio y todos los que están dentro. No solo el primer ministro en la planta superior, sino también el conspiranoico que regenta la cafetería tres plantas más abajo, el hombre que repara el ascensor que nunca funciona, los 'asesores' locamente ambiciosos que luchan por conseguir espacio para sus oficinas en los armarios. Ah, y por supuesto, el gato", adelanta la descripción de la ficción.

"El número 10 es toda Gran Bretaña en una casa: es la historia británica bajo un mismo techo. Es cómo todos nos metimos en el lío en el que estamos. También es nuestra única esperanza de salir de él", termina la sinopsis.

Moffat y su mujer, Sue Vertue ejercerán de productores ejecutivos y su compañía, Hartswood Films, producirá la ficción junto a ITV Studios para Channel 4. Ben Palmer dirigirá la serie.

Según Vertue, Number 10 constituye un "proyecto apasionante" para su marido, que ha trabajado en producciones como la ya mencionada Sherlock o Doctor Who. "Dice que hay tres puertas famosas en el mundo: ya ha hecho la de Baker Street 221B y la TARDIS, y ahora va a hacer la auténtica", explicó la productora refiriéndose a la carrera de Moffat.

Por otro lado, Gwawr Lloyd, responsable de series dramáticas en Channel 4 expresó su emoción ante la ficción, "una nueva serie audaz, brillante e ingeniosa". "Number 10 ofrecerá una visión poco habitual de lo que ocurre tras las puertas de la residencia política más emblemática del mundo, que llevará a los espectadores desde las decisiones de alto riesgo de los líderes hasta las vidas del personal que mantiene la casa en funcionamiento. Un giro perspicaz y entretenido en una serie dramática sobre el estado de la nación", expuso.