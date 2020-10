El creador de Chernobyl responde a Díaz Ayuso: "No ha entendido la serie"

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Craig Mazin, el creador de la aclamada serie Chernobyl, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta hiciera referencia a la producción de HBO para responder a las críticas de la oposición sobre su gestión de la pandema. "No ha entendido la serie", asegura el creador de la serie ganadora del Emmy a la Mejor miniserie el pasado año.

La polémica se originó en el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado en la mañana de este jueves, cuando el portavoz de la formación Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, acusó a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de convertir con su gestión de la pandemia a la Puerta del Sol en "el Chernobyl de Europa".

Una crítica ante la que la presidenta madrileña replicó que no tiene "tiempo para ver series de televisión", como hace él, pero que lo que la serie de HBO evidenció es "como un sistema corrupto en manos del comunismo llevo la muerte y la destrucción". "Chernobyl no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió en un lugar gobernado por ustedes", sentenció.

Este cruce de declaraciones ha llegado, a través de Twitter, a los oídos de Craig Mazin, el creador de la serie, que no ha dudado en asegurar que, a la vista de sus declaraciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha comprendido bien el verdadero sentido de la serie. "Para mí es evidente que no ha entendido la serie", tuiteó.

