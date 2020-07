El coronavirus será protagonista en la 17ª temporada de Anatomía de Grey

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus dará el salto a la pequeña pantalla en los nuevos capítulos de Anatomía de Grey. Y es que la longeva serie creada por Shonda Rhimes incluirá la COVID-19 en la trama de su temporada 17.

"Seguramente abordaremos esta pandemia", dijo la productora ejecutiva, Krista Vernoff, en el panel Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going organizado por la Academia de Televisión. "No puede ser una serie médica de larga duración sin contar la historia médica de nuestras vidas", agregó.

Vernoff, que participó en el panel junto con las estrellas Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) y Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), dijo que los guionistas de la serie se están reuniendo con médicos reales, quienes han compartido sus historias sobre la lucha contra la COVID-19.

"Todos los años los médicos vienen y nos cuentan sus historias, y por lo general nos cuentan sus historias más divertidas o más locas. Este año ha sido más como una terapia", explicó. "Somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias. Están literalmente temblando e intentando no llorar, están pálidos y hablan de esto como de una guerra para la que no fueron entrenados", afirmó.

Vernoff dijo que ha sido "realmente doloroso" conocer los estragos que está causando el coronavirus tanto en los pacientes como en los trabajadores sanitarios. "Siento que nuestra serie tiene la oportunidad y la responsabilidad de contar algunas de esas historias", sentenció.

Aunque el rodaje en la temporada 17 de Anatomía de Grey aún no ha comenzado debido a la pandemia, Vernoff señaló que los guionistas ya están trabajando en la trama. "Nuestras conversaciones han girado en torno a cómo mantener el humor y el romance mientras contamos estas historias realmente dolorosas", esgrimió.